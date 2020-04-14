Глава Роспотребнадзора: В некоторых регионах у половины заболевших коронавирусом нет симптомов

В некоторых регионах количество пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%. Об этом 14 апреля в эфире Первого канала заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Чем больше мы обследуем здоровых людей, сегодня это используется все шире и шире, тем больше мы находим людей с бессимптомным течением... Почти 30% - это люди с бессимптомным течением. Но я хочу сказать, что эта цифра меняется. И если в начале марта таких было всего около 10%, то сегодня по ряду регионов, вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей 52% - это были люди без нарушения состояния здоровья, которые носят вирус, но не знают об этом», - подчеркнула Попова (цитата по РИА «Новости»).

