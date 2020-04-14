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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 22:02
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Глава Роспотребнадзора: В некоторых регионах у половины заболевших коронавирусом нет симптомов

В некоторых регионах количество пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%. Об этом 14 апреля в эфире Первого канала заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Чем больше мы обследуем здоровых людей, сегодня это используется все шире и шире, тем больше мы находим людей с бессимптомным течением... Почти 30% - это люди с бессимптомным течением. Но я хочу сказать, что эта цифра меняется. И если в начале марта таких было всего около 10%, то сегодня по ряду регионов, вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей 52% - это были люди без нарушения состояния здоровья, которые носят вирус, но не знают об этом», - подчеркнула Попова (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, ранее в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что тест на антитела к коронавирусу в России начнут проводить в течение 10 дней.

10 апреля исследователи новосибирского государственного центра «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировали тест-систему для определения антител к коронавирусной инфекции. Тест позволяет выявлять переболевших COVID-19, изучать популяционный иммунитет и оценивать эффективность вакцин против коронавирусной инфекции.

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Комментарии (12)

260899531
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Sharkovi
Может вопрос к текущему тесту, которые показывают ложноположительные/отрицательные результаты? Больницы заполнены пневмонией, в по отчетам ~ 800 заболевших с диагнозом. С другой стороны куча бессимптомных.

По факту в стране только тест от Вектора, и о каких-то сравнениях с китайскими/корейскими/ и тд. аналогами ничего не писалось. Если ошибаюсь - поделитесь ссылкой.
260649351
Через некоторое время вообще придут к выводу, что дело вовсе не в этом вирусе... Ждем...
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