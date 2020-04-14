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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 21:52
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«Некоторых буквально выставили за дверь». Захарова рассказала о российских школьниках, застрявших в США из-за коронавируса

Несколько десятков российских школьников не могут вернуться домой из США из-за закрытых на время пандемии коронавируса границ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова 14 апреля.

«Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы «Secondary School Student Program» в США прибыло 74 российских старшеклассника. Теперь ее реализация в «пожарном» порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании», — отметила Захарова.

В посольство России поступают обращения о репатриации от несовершеннолетних россиян, которые участвовали и в других американских учебных или ознакомительных программах. «Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — добавила Захарова.

По её словам, МИД России не был поставлен в известность о программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.

Посольство США в России заявило РИА «Новости», что передало российскому МИДу информацию 13 апреля. Речь идёт о 51-м ребёнке. Школьники приехали по программам, спонсируемым бизнес-сектором. «Насколько мы понимаем, часть из этих студентов через спонсоров программ выразила желание вернуться в Россию, они работают над этим вопросом напрямую с организаторами», — отметила пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс.

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Комментарии (5)

ussr_5e4d4b41561db
это они про своих детей? =)))
4eJIoBeK
Сами всю страну за дверь выставили, а тут несколько школьников ага
260899531
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