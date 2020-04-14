«Некоторых буквально выставили за дверь». Захарова рассказала о российских школьниках, застрявших в США из-за коронавируса

Несколько десятков российских школьников не могут вернуться домой из США из-за закрытых на время пандемии коронавируса границ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова 14 апреля.



«Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы «Secondary School Student Program» в США прибыло 74 российских старшеклассника. Теперь ее реализация в «пожарном» порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании», — отметила Захарова.

