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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 20:40
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Карелия продлила режим самоизоляции до 25 апреля. Пожилым и детям выделили часы для прогулок, прибывающих из Петербурга посадят в карантин

Глава Карелии Артур Парфёнчиков 14 апреля подписал распоряжение, продлив ограничительные меры в республике до 25 апреля.

Как сообщается на официальном сайте правительства Карелии, до 24 апреля продлевается приостановка общественного транспорта, за исключением такси. До 25 апреля запрещается работа туристических объектов.

В режим внесены и другие изменения.

Так, с 20 апреля разрешается гулять вблизи места проживания при наличии средств индивидуальной защиты. Жаждущие подышать свежим воздухом должны иметь при себе паспорт. Лицам старше 60 лет для прогулок предлагается утреннее время с 9.00 до 11.00, а для родителей с детьми – с 12.00 до 20.00.

Прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Мурманской областей обязаны позвонить на горячую линию министерства здравоохранения по телефону 8-800-201-06-57 и самоизолироваться на 14 дней.

Вахтовикам из других регионов для выхода на работу нужен будет отрицательный тест на коронавирус.

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Комментарии (3)

artt
читаем между строк

/В Муезерском и Калевальском районах одиночные прогулки либо с совместно проживающими членами семьи можно совершать уже с 16 апреля. Также в указанных районах разрешается работа объектов торговли при соблюдении определенных условий.../

вот оно:
Отвечая на вопрос, почему мы определили только эти два района, поясню. Сейчас Муезерский и Калевальский районы показывают значительное снижение по заболеваемости ОРВИ.

ОРВИ. КАРЛ!

хе-хе.
Modest_5e4ce41f7533b
В глубинке и так жизнь, как на карантине.
nuga
Совсем опупели? У нас карелов никто на самоизоляцию не сажает,что за бред?
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