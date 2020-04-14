Карелия продлила режим самоизоляции до 25 апреля. Пожилым и детям выделили часы для прогулок, прибывающих из Петербурга посадят в карантин
Глава Карелии Артур Парфёнчиков 14 апреля подписал распоряжение, продлив ограничительные меры в республике до 25 апреля.
Как сообщается на официальном сайте правительства Карелии, до 24 апреля продлевается приостановка общественного транспорта, за исключением такси. До 25 апреля запрещается работа туристических объектов.
В режим внесены и другие изменения.
Так, с 20 апреля разрешается гулять вблизи места проживания при наличии средств индивидуальной защиты. Жаждущие подышать свежим воздухом должны иметь при себе паспорт. Лицам старше 60 лет для прогулок предлагается утреннее время с 9.00 до 11.00, а для родителей с детьми – с 12.00 до 20.00.
Прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Мурманской областей обязаны позвонить на горячую линию министерства здравоохранения по телефону 8-800-201-06-57 и самоизолироваться на 14 дней.
Вахтовикам из других регионов для выхода на работу нужен будет отрицательный тест на коронавирус.