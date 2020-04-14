Карелия продлила режим самоизоляции до 25 апреля. Пожилым и детям выделили часы для прогулок, прибывающих из Петербурга посадят в карантин

Так, с 20 апреля разрешается гулять вблизи места проживания при наличии средств индивидуальной защиты. Жаждущие подышать свежим воздухом должны иметь при себе паспорт. Лицам старше 60 лет для прогулок предлагается утреннее время с 9.00 до 11.00, а для родителей с детьми – с 12.00 до 20.00.

В режим внесены и другие изменения.

Как сообщается на официальном сайте правительства Карелии, до 24 апреля продлевается приостановка общественного транспорта, за исключением такси. До 25 апреля запрещается работа туристических объектов.

Глава Карелии Артур Парфёнчиков 14 апреля подписал распоряжение, продлив ограничительные меры в республике до 25 апреля.

Прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Мурманской областей обязаны позвонить на горячую линию министерства здравоохранения по телефону 8-800-201-06-57 и самоизолироваться на 14 дней.

Вахтовикам из других регионов для выхода на работу нужен будет отрицательный тест на коронавирус.