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14.04.2020 19:25
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Медведев о продаже Дзюбы: Нет, такого варианта нет

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал новость о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в «Лацио». Как заявил гендиректор петербуржцев в интервью Sport24 14 апреля, сине-бело-голубые не планируют продавать футболиста.

«Такая информация не соответствует действительности. Есть ли вероятность, что «Зенит» рассмотрит вариант по продаже Дзюбы? Нет, такого варианта нет», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что «Лацио» готов заплатить за форварда 13 млн евро.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 28 матчей за «Зенит», в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Он также является капитаном сборной России, в составе которой отыграл 42 встречи, отличившись 24 раза.

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Комментарии (1)

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Людей продают покупают. Во времена.
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