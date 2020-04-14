«Лацио» хочет купить Артема Дзюбу за 13 млн евро

Футбольный клуб «Лацио» проявляет интерес к нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе. Как пишет во вторник, 14 апреля, портал La Lazio Siamo Noi, «Лацио» ищет как раз такого габаритного форварда, способного сыграть спиной к воротам.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего форварда в 13 млн евро.
Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает 30 июня 2020 года. Согласно рекомендациям ФИФА, из-за приостановки сезона, связанной с эпидемией коронавируса, истекаюшие контракты могут быть автоматически продлены до момента фактического завершения чемпионата.
В текущем сезоне Дзюба сыграл 28 матчей за клуб, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Он также является капитаном сборной России, в составе которой отыграл 42 встречи, отличившись 24 раза.