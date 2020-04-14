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14.04.2020 19:10
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Акции российских золотодобытчиков обновили исторические максимумы

Золотодобытчики ставят рекорды на бирже. Драгоценный металл очень востребован на фоне пандемии и кризиса.

После того, как цены на золото достигли 1758 долларов за унцию — максимума с осени 2012 года, — акции крупнейших российских компаний также поставили рекорды на торгах Московской бирже. Бумаги «Полюса» выросли на 6,19%, «Полиметалла» — на 4,56%, обыкновенные акции «Селигдара» — на 8,9%.

Напомним, что подешевевший доллар и пандемия добавили золоту привлекательности. Драгметалл подорожал до уровня восьмилетней давности.

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