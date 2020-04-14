Количество умерших от коронавируса превысило 120 тысяч
Более 120 тысяч человек умерли от коронавируса за время пандемии. Об этом 14 апреля сообщается на сайте Университета Джона Хопкинса, где собирается мировая статистика по COVID-19.
Количество заражённых приближается к цифре в 2 миллиона. На данный момент таких людей в мире 1 942 360. Тройка лидеров неизменна. Это США, Испания и Италия. Умерло от коронавируса 121 726 человек. Больше всего жертв в Италии, на втором месте Испания, следом идет Франция.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 21 102 случая заболевания. В 170 случаях исход был летальным.