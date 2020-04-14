Российский физик-ядерщик с диагностированным коронавирусом скончался в Коммунарке
Научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов ушёл из жизни в коронавирусной больнице в Москве утром 14 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом физики высоких энергий ИЯИ РАН Юрия Куденко.
«Данила находился на домашнем карантине после зарубежной поездки, ему стало плохо, увезли в больницу, и вот сегодня появилось печальное известие. Согласно информации, которая у меня есть, у него диагностировали коронавирус», — цитирует агентство слова Куденко.
Участник крупных международных научных экспериментов, 22 марта он вернулся из ЦЕРНа (Европейская организация по ядерным исследованиям в Женеве. — Прим. ред.). Тлисов сел на карантин, но потом почувствовал себя плохо, и 4 апреля был госпитализирован к больницу в Коммунарке, где лечат больных c COVID-19. В сообщении института говорится, что первые два теста, которые сделали Тлисову, оказались отрицательными.
На сайте ИЯИ РАН отмечается, что «Данила был отличным специалистом и перспективным ученым, вносящим большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРНе».
По данным ИЯИ РАН, в 2016 году Данила Тлисов стал лауреатом премии эксперимента CMS на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН) за большой вклад в исследования радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения. Он так же был отмечен за ключевую роль в подготовке тестовых радиационных испытаний оборудования в рамках проекта модернизации CMS — одного из четырех крупных детекторов БАК.