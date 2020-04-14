Российский физик-ядерщик с диагностированным коронавирусом скончался в Коммунарке

Научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов ушёл из жизни в коронавирусной больнице в Москве утром 14 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом физики высоких энергий ИЯИ РАН Юрия Куденко.

«Данила находился на домашнем карантине после зарубежной поездки, ему стало плохо, увезли в больницу, и вот сегодня появилось печальное известие. Согласно информации, которая у меня есть, у него диагностировали коронавирус», — цитирует агентство слова Куденко.