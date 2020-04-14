Топ-менеджеры телекоммуникационных компаний предупреждают о возможном росте тарифов на сотовую связь
Топ-менеджеры телекоммуникационных компаний, которых опрашивал TelecomDaily считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого.
В конце 2019 года были предположения, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 10%, теперь большинство участников рынка считает, что рост будет более значительным, сообщает 14 апреля «Коммерсантъ».
Так, 38% участников опроса заявили, что стоимость связи вырастет на 10–15%, а 24% считают, что этот показатель превысит 20%. Лишь 13% сказалии, что цены останутся на прежнем уровне.
Респонденты указали, что на рост цен повлияет ухудшение экономической, рост курса валют и рост арендных платежей. Также операторы потеряли значительную часть заказчиков из числа компаний малого и среднего бизнеса, которые отказываются продлевать контракты. Выручка провайдеров от этого сегмента уже сократилась на 30–40%.
На расходы операторов влияет и рост трафика, который за последние недели составил 30–50%. Все это требует модернизации сетей.
В опросе не участвовали представители федеральных операторов сотовой связи, которые пока воздерживаются от оценок. Лишь в «Эр-Телекоме» согласились с тем, что тарифы могут вырасти на 10–15%, а в «ВымпелКоме» отметили, что «прилагают все усилия, чтобы помочь клиентам, предоставляя бесплатные и льготные сервисы». МТС, «МегаФон» и «Tele 2» комментировать опрос TelecomDaily «Коммерсанту» отказались.