Топ-менеджеры телекоммуникационных компаний предупреждают о возможном росте тарифов на сотовую связь

Топ-менеджеры телекоммуникационных компаний, которых опрашивал TelecomDaily считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого.



В конце 2019 года были предположения, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 10%, теперь большинство участников рынка считает, что рост будет более значительным, сообщает 14 апреля «Коммерсантъ».



Так, 38% участников опроса заявили, что стоимость связи вырастет на 10–15%, а 24% считают, что этот показатель превысит 20%. Лишь 13% сказалии, что цены останутся на прежнем уровне.

