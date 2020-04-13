Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,9 млн человек. Россия на 15-м месте

Более 1,9 млн человек по всему миру заразились коронавирусом. Об этом вечером 13 апреля свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.



По последним данным, количество заразившихся — 1 млн 904 тыс. 566 человек. Умерли 118 459, выздоровели — около 445 тысяч. Первое место по количеству больных Covid-19 удерживают США: 576 169 человек. На втором месте Испания (169 496 человек), на третьем — Италия (159 516). Россия пока на 15-м месте с 18328 случаями заражения.



Напомним, ранее сегодня Владимир Путин заявил, что пик эпидемии в России еще далеко не пройден и расслабляться рано.

