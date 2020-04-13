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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 23:31
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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,9 млн человек. Россия на 15-м месте

Более 1,9 млн человек по всему миру заразились коронавирусом. Об этом вечером 13 апреля свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, количество заразившихся — 1 млн 904 тыс. 566 человек. Умерли 118 459, выздоровели — около 445 тысяч. Первое место по количеству больных Covid-19 удерживают США: 576 169 человек. На втором месте Испания (169 496 человек), на третьем — Италия (159 516). Россия пока на 15-м месте с 18328 случаями заражения.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин заявил, что пик эпидемии в России еще далеко не пройден и расслабляться рано.

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Комментарии (2)

155296642
В России меньше, чем за неделю (за 6 дней) количество зараженных выросло в два раза. По этому показателю, среди крупных стран, мы первые.
Для сравнения 6 дней назад (8 апреля) в США было 436 тыс. Они выросли на 40%.
В Германии за неделю выздоровело больше 32тыс, чем заболело 28тыс.
footballer
В свете последних методик минздрава у нас сейчас цифры рванут. Белки-истерички будут в экстазе.
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