Петербуржцев после московских обсерваторов автобусами довезут до квартир. Домой возвращаются 70 человек

70 человек из обсерваторов Москвы и Московской области привезут автобусы в Петербург 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Северной столицы.



Автобусы доставят петербуржцев и жителей Ленинградской области, которые недавно прилетели из-за границы в аэропорты столицы. Им положено отбыть 14-дневный карантин.



Сначала туристов примет обсерватор «Заря» в Курортном районе. Там их еще раз осмотрят врачи, сотрудники Роспотребнадзора выдадут предписания о необходимости соблюдать самоизоляцию по месту жительства. Затем горожан организованно доставят по домам. Те, кто не сможет обеспечить свою изоляцию самостоятельно, останутся в обсерваторе.

