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13.04.2020 21:21
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Петербуржцев после московских обсерваторов автобусами довезут до квартир. Домой возвращаются 70 человек

70 человек из обсерваторов Москвы и Московской области привезут автобусы в Петербург 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Северной столицы.

Автобусы доставят петербуржцев и жителей Ленинградской области, которые недавно прилетели из-за границы в аэропорты столицы. Им положено отбыть 14-дневный карантин.

Сначала туристов примет обсерватор «Заря» в Курортном районе. Там их еще раз осмотрят врачи, сотрудники Роспотребнадзора выдадут предписания о необходимости соблюдать самоизоляцию по месту жительства. Затем горожан организованно доставят по домам. Те, кто не сможет обеспечить свою изоляцию самостоятельно, останутся в обсерваторе.

Напомним, сегодня в Пулково прибыл вывозной рейс из Мадрида, на котором вернулись в Россию 19 петербуржцев.

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