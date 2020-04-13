Петербуржцев после московских обсерваторов автобусами довезут до квартир. Домой возвращаются 70 человек
70 человек из обсерваторов Москвы и Московской области привезут автобусы в Петербург 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Северной столицы.
Автобусы доставят петербуржцев и жителей Ленинградской области, которые недавно прилетели из-за границы в аэропорты столицы. Им положено отбыть 14-дневный карантин.
Сначала туристов примет обсерватор «Заря» в Курортном районе. Там их еще раз осмотрят врачи, сотрудники Роспотребнадзора выдадут предписания о необходимости соблюдать самоизоляцию по месту жительства. Затем горожан организованно доставят по домам. Те, кто не сможет обеспечить свою изоляцию самостоятельно, останутся в обсерваторе.
Напомним, сегодня в Пулково прибыл вывозной рейс из Мадрида, на котором вернулись в Россию 19 петербуржцев.