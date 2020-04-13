Россияне за месяц взяли кредитов почти на триллион. Это рекорд марта как минимум с 2013 года

В марте банки РФ обеспечили кредитами жителей страны на 920,6 млрд рублей, причём 490,9 млрд - наличными. Обычно столько россияне берут в преддверии Нового года, пишет РБК 13 апреля со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.

Почти триллион новых розничных ссуд в предыдущем месяце — рекорд для марта: такого объёма не было ни разу с 2013 года (данных на предыдущие годы в распоряжении Frank RG нет). По сравнению с февралем 2020 года в марте выдачи розничных кредитов выросли на 22%. В годовом выражении рост составил 27,8%. Ипотеку стали брать в сравнении с февралём 2020 на 15% больше.