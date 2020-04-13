Россияне за месяц взяли кредитов почти на триллион. Это рекорд марта как минимум с 2013 года
В марте банки РФ обеспечили кредитами жителей страны на 920,6 млрд рублей, причём 490,9 млрд - наличными. Обычно столько россияне берут в преддверии Нового года, пишет РБК 13 апреля со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
Почти триллион новых розничных ссуд в предыдущем месяце — рекорд для марта: такого объёма не было ни разу с 2013 года (данных на предыдущие годы в распоряжении Frank RG нет). По сравнению с февралем 2020 года в марте выдачи розничных кредитов выросли на 22%. В годовом выражении рост составил 27,8%. Ипотеку стали брать в сравнении с февралём 2020 на 15% больше.
Как правило россияне берут кредиты перед праздниками - к примеру, в декабре 2019 года выдачи в рознице составили 962 млрд руб.
По данным Банка России, в марте темпы кредитования в рознице выросли на 1,9%. Такой месячный прирост не наблюдался ни разу в течение всего прошлого года, следует из статистики ЦБ.