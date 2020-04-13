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13.04.2020 20:57
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Россияне за месяц взяли кредитов почти на триллион. Это рекорд марта как минимум с 2013 года

В марте банки РФ обеспечили кредитами жителей страны на 920,6 млрд рублей, причём 490,9 млрд - наличными. Обычно столько россияне берут в преддверии Нового года, пишет РБК 13 апреля со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.

Почти триллион новых розничных ссуд в предыдущем месяце — рекорд для марта: такого объёма не было ни разу с 2013 года (данных на предыдущие годы в распоряжении Frank RG нет). По сравнению с февралем 2020 года в марте выдачи розничных кредитов выросли на 22%. В годовом выражении рост составил 27,8%. Ипотеку стали брать в сравнении с февралём 2020 на 15% больше.

Как правило россияне берут кредиты перед праздниками - к примеру, в декабре 2019 года выдачи в рознице составили 962 млрд руб.

По данным Банка России, в марте темпы кредитования в рознице выросли на 1,9%. Такой месячный прирост не наблюдался ни разу в течение всего прошлого года, следует из статистики ЦБ.

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Комментарии (6)

Вадим Линин
Очень много кредитов берут из-за того, что людям просто есть нечего или на лекарства нет и т п ....и хоть как-то спастись можно только взяв кредит.
Nurofen
Слишком много не рассказали, скольким человекам дали, может всего 10 человекам дали, я бы взял легко сейчас хоть 100 млн если бы дали. Но не дают, а кому-то дают. А если дают то в баксы надо загонять, а не дают. А говорят, что дают, а тем кому дают баксы берут, а мне не дают))))
zlopopik
типа думают, что кредиты не надо будет возвращать. )) Ага, щас!
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