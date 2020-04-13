В Италии число смертей пациентов с коронавирусом достигло почти 20,5 тысячи

Число летальных исходов пациентов с коронавирусом в Италии за последние сутки достигло 566. Предыдущий максимум составлял 431 случай. Об этом сообщил департамент гражданской защиты страны 13 апреля, пишет ТАСС.



Общее количество жертв эпидемии в Италии составило 20 465. Диагноз подтвердился у более 159 тысяч человек. Вылечились более 35 тысяч пациентов.

«Десятый день подряд снижается число госпитализаций в отделения интенсивной терапии. В настоящий момент из 103 616 болеющих 3 260 лежат в реанимации, треть из них (1 143) - в северной области Ломбардия. 72 333 человека находятся на домашнем режиме», — сообщил глава департамента Анджело Боррелли.