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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 20:21
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В Италии число смертей пациентов с коронавирусом достигло почти 20,5 тысячи

Число летальных исходов пациентов с коронавирусом в Италии за последние сутки достигло 566. Предыдущий максимум составлял 431 случай. Об этом сообщил департамент гражданской защиты страны 13 апреля, пишет ТАСС.

Общее количество жертв эпидемии в Италии составило 20 465. Диагноз подтвердился у более 159 тысяч человек. Вылечились более 35 тысяч пациентов.

«Десятый день подряд снижается число госпитализаций в отделения интенсивной терапии. В настоящий момент из 103 616 болеющих 3 260 лежат в реанимации, треть из них (1 143) - в северной области Ломбардия. 72 333 человека находятся на домашнем режиме», — сообщил глава департамента Анджело Боррелли.

Италия занимает первое место в мире по числу смертей пациентов с коронавирусом. На втором месте — Испания, на третьем — Франция.

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Комментарии (15)

260878621
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260826521
Похоже это первая новость, где сказано об умерших С вирусом, а не от ОТ него.
guga
Знакомая живет в Италии. Скинул ей сслыку фонтанки. Она сказала открытым текстом. В этой статье фонтанка В Р Ё Т.
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