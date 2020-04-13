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13.04.2020 17:06
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Компанию нарушителей самоизоляции впервые оштрафовали в Москве

Компанию из трех человек оштрафовали в общей сложности на 45 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Как сообщает 13 апреля РИА «Новости», решение вынес Солнцевский суд Москвы. Это первое подобное решение в столице — ранее штрафовали только единичных нарушителей.

«Солнцевский суд Москвы сегодня вынес три постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Все трое граждан были задержаны у одного здания в одно и то же время», — рассказал изданию пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

У двух из нарушителей одна и та же фамилия, однако Енгибаров не уточнил, являются ли они родственниками. Напомним, согласно принятым поправкам в КоАП РФ штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

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