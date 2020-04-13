В доме рядом с «Прибалтийской» в квартире лопнул газовый баллон
Выбитым окном обошлась разгерметизация газового туристического баллона, который хранили жильцы дома на Морской набережной.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 13 апреля, инцидент произошел около 11 утра в квартире на десятом этаже дома 15 по Морской набережной. Там произошла разгерметизация туристического газового баллона (для горелки) 300 мл.
Повреждено остекление одной рамы. Пострадавших нет.
На месте работают дознаватели.