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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 11:37
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В доме рядом с «Прибалтийской» в квартире лопнул газовый баллон

Выбитым окном обошлась разгерметизация газового туристического баллона, который хранили жильцы дома на Морской набережной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 13 апреля, инцидент произошел около 11 утра в квартире на десятом этаже дома 15 по Морской набережной. Там произошла разгерметизация туристического газового баллона (для горелки) 300 мл.

Повреждено остекление одной рамы. Пострадавших нет.

На месте работают дознаватели.

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Комментарии (5)

Nafanka
Ох, спасибо, что не 3-х литровый или 50-ти литровый для дачи, а ведь с 3-х литровыми заряженными люди по выходным раньше впереполненных электричках ехали на дачи...))) А ведь ни тебе "хлопков", ни тебе "разгерметизаций" - не было! )))
Киркор_Филиппов
Вот уже туристические баллоны протестуют против изоляции. Свободу баллонам!
BataDase
Не, я всё-таки не понимаю, если Фонтанка нормальным языком напишет что в доме таком-то произошёл взрыв, по предварительной версии это был газбалон... То что будет? К ним реально позвонят из какого-нибудь отдела Ё фсб рф и начнут разговор о раскачивании лодки?
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