Китайские защитные костюмы для врачей, которые напоминают амуницию борцов с коронавирусом из Поднебесной, заметили в городской Покровской больнице Петербурга читатели «Фонтанки». При этом из прессы ранее стало известно об отправке гуманитарной помощи из КНР.



«Это не гуманитарная помощь. Это поставка по линии Минпромторга», — рассказали 12 апреля «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.