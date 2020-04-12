Защитные костюмы с иероглифами заметили в Покровской больнице Петербурга. В комздраве отвергли версию о гуманитарной помощи
Китайские защитные костюмы для врачей, которые напоминают амуницию борцов с коронавирусом из Поднебесной, заметили в городской Покровской больнице Петербурга читатели «Фонтанки». При этом из прессы ранее стало известно об отправке гуманитарной помощи из КНР.
«Это не гуманитарная помощь. Это поставка по линии Минпромторга», — рассказали 12 апреля «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.
В Смольном уточнили, что на Покровскую больницу выделена тысяча таких защитных костюмов, их купило само учреждение. Кроме того, в комздраве добавили, что «большая часть масок также недавно из Китая пришла».
На костюме иероглифами написано Gongli Уiliao, что значит «общественное здравоохранение». Похожие белые костюмы с синими полосами носили борцы с коронавирусом из Китая.
Напомним, 2 апреля стало известно, что Китай направил в Россию гуманитарный груз весом 26 тонн. Китайцы решили предоставить россиянам для борьбы с коронавирусом инфракрасные термометры, маски, респираторы, защитные костюмы и другие средства защиты.