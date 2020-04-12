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12.04.2020 14:40
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Защитные костюмы с иероглифами заметили в Покровской больнице Петербурга. В комздраве отвергли версию о гуманитарной помощи

Китайские защитные костюмы для врачей, которые напоминают амуницию борцов с коронавирусом из Поднебесной, заметили в городской Покровской больнице Петербурга читатели «Фонтанки». При этом из прессы ранее стало известно об отправке гуманитарной помощи из КНР.

«Это не гуманитарная помощь. Это поставка по линии Минпромторга», — рассказали 12 апреля «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Фото: читатель «Фонтанки»

В Смольном уточнили, что на Покровскую больницу выделена тысяча таких защитных костюмов, их купило само учреждение. Кроме того, в комздраве добавили, что «большая часть масок также недавно из Китая пришла».

На костюме иероглифами написано Gongli Уiliao, что значит «общественное здравоохранение». Похожие белые костюмы с синими полосами носили борцы с коронавирусом из Китая.

Напомним, 2 апреля стало известно, что Китай направил в Россию гуманитарный груз весом 26 тонн. Китайцы решили предоставить россиянам для борьбы с коронавирусом инфракрасные термометры, маски, респираторы, защитные костюмы и другие средства защиты.

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Комментарии (5)

WuhanRockCafe
Дык даже для первого лица при посещении Коммунарки не нашлось отечественного защитного костюма, а нарядили творца самой лучшей в мире Конституции в защитный комбез TyChem 2000C американской компании DuPont.
krasnonosov
Наконец-то в адрес "Ростеха" дошла посылка с "Али-экспресса" с разрекламированными защитными костюмами, только в этот раз забыли срезать бирки с иероглифами. Торопились, видимо.
Barmaley_5e4d0211d3423
Гумпомощь из Китая купило само учреждение...
У кого?
Занятно.
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