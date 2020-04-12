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12.04.2020 12:13
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Выпивший охотник нарушил коронавирусную тишину в Кировске стрельбой возле городского суда

За публичное пьянство задержали сотрудники полиции жителя города Кировска в Ленинградской области. Внимание к себе он привлек стрельбой.

Как стало известно «Фонтанке» 12 апреля, несколько звонков в полицию от разных горожан поступили около шести часов вечера. Все говорили одинаково — красный «Шевроле», рядом с ним мужчина с ружьем, стреляет в воздух. Экипажи отправились к городскому суду на Новой улице, дом 13. 36-летний безработный кировчанин был обезврежен и доставлен в отдел. Там выяснили, что ружье зарегистрировано на него, протокол он получил за появление в общественных местах пьяным.

Судя по его странице в соцсетях, свободное время мужчина проводит не только разъезжая пьяным по городским улицам, но и, например, собирая в лесу березовый сок. По списку сообществ можно сделать вывод, что интересует его дача, охота, рыбалка и строительство.

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Комментарии (7)

idiot
Началось?
serg1956
а обстановка такая, искусно нагнетаемая, что только в пьяном виде можно еще как то жить
Mozg
А чего хотел-то бедолага?
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