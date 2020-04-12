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12.04.2020 10:40
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Еще 69 больных с коронавирусом выявили в Петербурге. В России число заразившихся за сутки превысило 2000

За прошедший день на территории России зафиксировано 2186 случаев COVID-2019, что стало очередным рекордом.

«Оперативные данные по состоянию на 12 апреля: случаев заболевания 15 770», — сообщает федеральный оперативный штаб.

Лидерство по количеству новых случаев удерживает Москва. В столице за сутки у 1306 человек нашли COVID-2019. На втором месте Московская область с 278. Петербург держится в тройке по этому показателю с 69 новыми заразившимися (но это меньше, чем вчера). Всего в городе уже 557 больных.

Петербургский оперативный штаб также уточняет, что за сутки в городе было проведено почти 5,5 тысячи проб. На карантине сейчас находятся 8029 человек, хотя ранее их число было 5612. В обсерваторе остаются 39 человек, а на самоизоляцию отправлены 5564. Также в Петербурге возросло число контактировавших с больными — теперь их 2436.

За прошедший день в России ушли из жизни 24 человека, больных коронавирусом. Общее число смертей достигло 130. При этом уже 1291 людей смогли исцелиться.

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Комментарии (141)

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50 лет назад, 12 апреля 1970 года, в Бискайском заливе затонула советская атомная подводная лодка К-8 с четырьмя ядерными торпедами. Она участвовала в крупнейших военно-морских маневрах "Океан-70". Вечером 8 апреля при всплытии для сеанса радиосвязи возник пожар в рубке гидроакустиков. Одновременно поступил доклад о пожаре в 7-м отсеке. После аварийного всплытия половина экипажа была спасена при участии болгарского теплохода "Авиор". В условиях 8-балльного шторма на борту лодки продолжала борьбу за живучесть боевая смена из 21 человека во главе с командиром лодки капитаном 2 ранга Всеволодом Бессоновым. Но внезапно лодка потеряла остойчивость и затонула. Погиб весь состав смены ГЭУ, успев заглушить реактор.
Всего погибли 52 члена экипажа. Бессонову посмертно было присвоено звание Героя СССР. Офицеров и мичманов, а также всех погибших независимо от воинского звания наградили орденом Красной Звезды, а оставшихся в живых матросов - медалью Ушакова.
Вечная память жертвам холодной войны!
art-amvon
Просьба гениальным петербуржским математикам! Если обратиться к распределениям Гаусса и Рэлея, то не получается ли, что умрёт в мире от 320 000 до 375 000 человек в этом году? В то время как в прежние годы от подобного умирало 640 000?
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