Еще 69 больных с коронавирусом выявили в Петербурге. В России число заразившихся за сутки превысило 2000

Лидерство по количеству новых случаев удерживает Москва. В столице за сутки у 1306 человек нашли COVID-2019. На втором месте Московская область с 278. Петербург держится в тройке по этому показателю с 69 новыми заразившимися (но это меньше , чем вчера). Всего в городе уже 557 больных.

Петербургский оперативный штаб также уточняет, что за сутки в городе было проведено почти 5,5 тысячи проб. На карантине сейчас находятся 8029 человек, хотя ранее их число было 5612. В обсерваторе остаются 39 человек, а на самоизоляцию отправлены 5564. Также в Петербурге возросло число контактировавших с больными — теперь их 2436.



За прошедший день в России ушли из жизни 24 человека, больных коронавирусом. Общее число смертей достигло 130. При этом уже 1291 людей смогли исцелиться.

