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11.04.2020 16:58
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Нерешительный налетчик на аптеку провел на свободе чуть больше года и снова едет в изолятор. Неудачный разбой попал на видео

Уголовное дело о разбое после налета на аптеку в Центральном районе Петербурга обрело обвиняемого, а суд 11 апреля отправил его в изолятор.

По данным «Фонтанки», напавшим с ножом на аптекаря на улице Восстания 8 апреля оказался 40-летний Алексей Лялин, который в феврале 2019 года вышел из колонии после судимости по наркотической статье. Маска на лице в момент нападения не помогла ему остаться неузнанным: подозреваемого задержали накануне, а 11 апреля Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия УМВД Центрального района и определил ему место в Крестах.

Момент нападения, а было это в середине дня, попал на видео. Лялин сперва сделал вид, что его интересует товар. Фармацевт, судя по кадрам, спокойно отвечала на его вопросы. Через некоторое время он резко бросился в сторону сотрудницы аптеки с ножом, но женщина успела отскочить. Лялин тут же ушел, ничего не похитив. Потерпевшая нажала тревожную кнопку и, сильно напуганная, долго не могла остановить слезы.

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