Уголовное дело о разбое после налета на аптеку в Центральном районе Петербурга обрело обвиняемого, а суд 11 апреля отправил его в изолятор.



По данным «Фонтанки», напавшим с ножом на аптекаря на улице Восстания 8 апреля оказался 40-летний Алексей Лялин, который в феврале 2019 года вышел из колонии после судимости по наркотической статье. Маска на лице в момент нападения не помогла ему остаться неузнанным: подозреваемого задержали накануне, а 11 апреля Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия УМВД Центрального района и определил ему место в Крестах.

