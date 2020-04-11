AFP: Исследователи выяснили, что коронавирус сильнее поражает мужчин и людей с излишним весом

Симптомы коронавируса сильнее проявляются у мужчин, а также у людей с излишним весом. Об этом со ссылкой на исследования нескольких медицинских институтов 10 апреля пишет AFP.



По оценке британского независимого центра исследований в области интенсивной терапии (ICNARC), в отделениях интенсивной терапии 73% составляют мужчины; 73,4% - люди с избыточным весом. Причем последние еще и реже выздоравливают. Из людей с ожирением только 42,4% прошли лечение успешно и выписались.



По оценкам французских врачей, три четверти заболевших с серьезными симптомами — мужчины. Они также обратили внимание на большое количество людей с избыточным весом в реанимациях. В Нью-Йорке, по словам главы бруклинского центра здравоохранения, 80 процентов пациентов с Covid-19 — мужчины.

