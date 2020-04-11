FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
73.75р80.74р
11.04.2020 00:27
6
Печать

AFP: Исследователи выяснили, что коронавирус сильнее поражает мужчин и людей с излишним весом

Симптомы коронавируса сильнее проявляются у мужчин, а также у людей с излишним весом. Об этом со ссылкой на исследования нескольких медицинских институтов 10 апреля пишет AFP.

По оценке британского независимого центра исследований в области интенсивной терапии (ICNARC), в отделениях интенсивной терапии 73% составляют мужчины; 73,4% - люди с избыточным весом. Причем последние еще и реже выздоравливают. Из людей с ожирением только 42,4% прошли лечение успешно и выписались.

По оценкам французских врачей, три четверти заболевших с серьезными симптомами — мужчины. Они также обратили внимание на большое количество людей с избыточным весом в реанимациях. В Нью-Йорке, по словам главы бруклинского центра здравоохранения, 80 процентов пациентов с Covid-19 — мужчины.

Эксперты не смогли назвать AFP причины такого явления. Одно из возможных объяснений — мужчины меньше, чем женщины, следят за своим здоровьем и больше подвержены влиянию вредных привычек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

260613871-бис
Фэтшейминг и мужененавистничество?
260741301
Опять же журналисты облапошились. Всем интереснее не кто чаще заболевает, а кто чаще помирает!
sektor7
Толстопопые, на выход.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний