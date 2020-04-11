Девять с половиной законов коронавируса. Как изменит нашу жизнь пандемия COVID-19

В условиях санитарного кризиса государствам приходится принимать экстренные правовые акты, которые перечеркивают незыблемые, как казалось еще вчера, права и свободы человека. Как отметил зам российского министра юстиции Михаил Гальперин, уникальность в том, что жестких решений у властей просят сами люди, и сегодня наблюдается гонка – какая страна выступит стремительнее и радикальнее. «Любопытно, будет ли такая же гонка, когда придет время эти ограничения снять?» - своим вопросом Гальперин открыл дискуссию в рамках Петербургского международного юридического форума.



Десятый по счету ПМЮФ должен был пройти в мае, но, как и прочие, отступил перед пандемией COVID-19. 10 апреля в формате онлайн открылся промежуточный форум «9 1\2: законы коронавируса». Пленарное заседание традиционно открывал Дмитрий Медведев. Главный идеолог «юридического Давоса» за эти годы сменил три статуса: президент, премьер, теперь зампред Совета безопасности РФ.

Коронавирус вмешивается в деловые и социальные отношения, диктует свои законы и проверяет на прочность экономические и правовые институты. Даже если взять за основу, что все проходит, и зараза коронавирусная, словно половцы и печенеги, исчезнет с лица земли, реальность уже не будет прежней. Не пройдет даром вынужденный и повсеместный переход на удаленную работу, дистанционное обучение или электронные услуги. Все это потребует новых решений в области права, и здесь вопрос обращен в том числе к глобализации, раз она стала причиной коронавирусного бедствия. Пора прекратить торговые войны, односторонние санкции, создать механизм борьбы с бедностью и открыть границы, - сказал Дмитрий Медведев из своего хрустального замка под названием «Верховенство права».



Мысль развил на последовавшем после «пленарки» совещании министров юстиции российский представитель Константин Чуйченко. Собеседников у него было трое – главы Минюстов Сингапура, Узбекистана и Армении.

«Не секрет, что многие применяемые юридические меры являются экстраординарными, тяжело вписываются в известные правовые конструкции. Фактически на наших глазах возникают новые правовые институты, целые отрасли регулируем. Беспрецедентно высокой является и скорость правового регулирования. Несмотря на это мы обязаны обеспечить и качество правового регулирования, его структурную целостность», - сказал Чуйченко и добавил, что уже сейчас власти должны прогнозировать, «какие из этих актов будут востребованы после окончания эпидемии и перейдут из пилотного в постоянный режим применения».

Среди мер, которые могли бы продолжить свое существование и после коронавируса, Чуйченко назвал кредитные каникулы, оптимизацию контрольно-надзорной деятельности, снижение фискального бремени, поддержку малого бизнеса и онлайн-правосудие. По его словам, практика покажет, «какие нормы работают, а какие остались мертворожденными».



К слову, юристам и предпринимателям Чуйченко дал совет: не ждать точечного регулирования, а учиться применять уже существующие общие нормы. В качестве примера «всем известное Германское гражданское уложение», куда еще в XIX веке был «включен параграф 242» и чья практика вывела принцип – изменения обязательств возможны, если изменились обстоятельства. «Право всегда предполагает свободу усмотрения из принципов позитивности», - сказал министр юстиции, но прямо слово «форс-мажор» не произнес. Опять же к слову, коронавирус признан в ряде российских регионов обстоятельством непреодолимой силы – например, в Москве, Московской и Ленинградской областях. На территории Петербурга – пока нет.

По словам Константина Чуйченко, в ближайшее время неумолимо встанет вопрос о необходимости кодификации введенных норм, их свода в единую систему. Быть может, даже «в единый законодательный акт с общей и особенной частями», где будут четко прописаны термины и разные правовые режимы: повышенная готовность, угрожающая ситуация, карантин, чрезвычайная ситуация. Чем его не устраивают действующие российские законы о «ЧС» и «ЧП», министр юстиции не уточнил, но добавил, что «кодификация и унификация принимаемых мер требуется и на международном уровне».



«В противном случае мы неминуем столкнемся с практикой двойных стандартов, когда одни и те же меры, принимаемые одними странами, будут признаваться необходимыми и легитимными, а в адрес других стран посыплются голословные обвинения в умалении прав и свобод», - сказал Чуйченко, добавив, что работа над международным противопандемическим кодексом может начаться, «как только это позволит сделать обстановка».

Идею единого международного законодательства поддержал министр юстиции Республики Сингапур Кашивишванатхан Шанмугам. Здесь тоже с прошлой недели не работает бизнес, общепит перешел в режим доставки, а людям показана самоизоляция. «Мы получили важный урок – действовать надо быстро и жестко, - поделился мыслями сингапурский правовед. - Когда это случилось в Китае, всем казалось, что это очень далеко, и Европе прежде всего. И когда Китай пошел на ряд жестких мер, то это стало восприниматься как удел авторитаризма. Но сегодня мы видим, что аналогичные меры принимаются и в странах, которые мы считали зрелыми демократиями, та же Италия, например».



По словам Кашивишванатхана Шанмугама, помимо единой юридической базы, мировое сообщество должно сформировать еще и базу научных знаний, а также фонд расходных медицинский материалов, чтобы, в случае необходимости, ими могли воспользоваться все страны, чья система здравоохранения не справляется с эпидемией.

Речь сингапурского министра породила мысль в голове министра российского, которой он тут же поделился. «Надо более широко использовать крайне забытый во многих отраслях права институт - крайняя необходимость. Когда речь идет о предотвращении значительного вреда, можно на законных основаниях вести речь о поражении в правах», - сказал Константин Чуйченко.

Армянский и узбекский министры юстиции на мировое законодательство не замахивались, ограничившись рассказом об особенностях национальных ограничений. Рустам Бадасян рассказал, что в стране сначала ввели ЧП, а потом приняли закон, позволяющий с помощью средств связи отслеживать перемещение и контакты инфицированных. После того как режим ЧП будет снят, все полученные данные о личной жизни граждан уничтожат, пообещал армянский министр.

