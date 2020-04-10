Врачи будут парковаться в Москве бесплатно

В Москве вслед за новыми жесткими ограничениями из-за коронавируса вводят послабления для медицинских работников. С понедельника, 13 апреля, для них отменяется плата за парковку. Об этом 10 апреля сообщили в столичном департаменте транспорта.



«Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в Департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями», - уточняется в сообщении. В случае сложностей, советуют звонить на горячую линию.



Напомним, ввести такие послабления для медработников глав крупных городов и регионов ранее просили премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

