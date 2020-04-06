Скворцова: ФМБА завершило доклинические исследования препарата для лечения тяжелых коронавирусных пневмоний

Для разработки схемы лечения тяжелых коронавирусных пневмоний в научном центре при ФМБА была создана модель острого респираторного дистресс-синдрома на животных. Через 72 часа эксперимента все 100% животных погибали от развития тяжелого интерстициального отёка легких и альвеолита.

Как сообщает 6 апреля пресс-служба агентства, наибольшая тяжесть течения новой коронавирусной инфекции связана с развитием пневмонии, осложнённой возникновением системной воспалительной реакции и острого респираторного дистресс-синдрома.

После того как зоопациентам вводили «Даларгин», существенно повышалась выживаемость животных с острым респираторным дистресс-синдромом. Выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных.



Сейчас препарат зарегистрирован в России для медицинского применения в случаях, требующих подавления протеолиза, заживления трофических язв и защиты органов и тканей (легких, печени, поджелудочной железы). При комплексной интенсивной терапии полиорганной недостаточности «Даларгин» существенно снижал тяжесть респираторного дистресс-синдрома.



«Высокодостоверное влияние препарата, препятствующее развитию острого респираторного дистресс-синдрома в эксперименте и позволяющее выжить животным с интерстициальным отеком легких, даёт надежду на его эффективность при самых тяжелых формах новой коронавирусной инфекции у людей», — отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

