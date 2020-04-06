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06.04.2020 19:05
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Скворцова: ФМБА завершило доклинические исследования препарата для лечения тяжелых коронавирусных пневмоний

Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний с дыхательной недостаточностью. «Даларгин» позиционируется как лекарство, которое снижает респираторный синдром.

Как сообщает 6 апреля пресс-служба агентства, наибольшая тяжесть течения новой коронавирусной инфекции связана с развитием пневмонии, осложнённой возникновением системной воспалительной реакции и острого респираторного дистресс-синдрома.

Для разработки схемы лечения тяжелых коронавирусных пневмоний в научном центре при ФМБА была создана модель острого респираторного дистресс-синдрома на животных. Через 72 часа эксперимента все 100% животных погибали от развития тяжелого интерстициального отёка легких и альвеолита.

После того как зоопациентам вводили «Даларгин», существенно повышалась выживаемость животных с острым респираторным дистресс-синдромом. Выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных.

Сейчас препарат зарегистрирован в России для медицинского применения в случаях, требующих подавления протеолиза, заживления трофических язв и защиты органов и тканей (легких, печени, поджелудочной железы). При комплексной интенсивной терапии полиорганной недостаточности «Даларгин» существенно снижал тяжесть респираторного дистресс-синдрома.

«Высокодостоверное влияние препарата, препятствующее развитию острого респираторного дистресс-синдрома в эксперименте и позволяющее выжить животным с интерстициальным отеком легких, даёт надежду на его эффективность при самых тяжелых формах новой коронавирусной инфекции у людей», — отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

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Комментарии (2)

idiot
Я даже знаю название препарата: "Арбидол-2"
WuhanRockCafe
Скворцова успешно довела до ручки систему здравоохранения.
Теперь за ФМБА взялась.
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