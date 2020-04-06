Строительство водоводов закроет движение по Приморскому шоссе и изменит автобусные маршруты с 7 апреля

— автобус № 211: от конечной остановки «Зеленогорск, вокзал» по действующей трассе до Приморского шоссе, далее по Приморскому шоссе, ул. Репина, Большому пр. (поселок Репино), Зеленогорскому шоссе, Вокзальной улице (поселок Солнечное), Приморскому шоссе и далее до конечной остановки «Метро «Чёрная речка»»;

Так, с 7 по 10 апреля в связи с дорожными работами по строительству водоводов в Курортном районе закрывается движение по Приморскому шоссе от улицы Репина (поселок Репино) до Вокзальной ул. (поселок Солнечное) и вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов № 211 и К-305.

Трассы трех автобусных маршрутов будут временно скорректированы из-за ремонта. Об этом 6 апреля «Фонтанке» сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

— «коммерческий» автобус № К-305: направлен в объезд по ул. Репина, Большому пр. (поселок Репино), Зеленогорскому шоссе, Вокзальной улице (поселок Солнечное).



Дольше придется подождать пассажирам из Петроградского района. С 7 по 19 апреля 2020 года в связи с работами на электрокабеле закрывается движение транспорта по ул. Профессора Попова на участке от Аптекарского проспекта до Инструментальной улицы и вносятся изменения в трассу автобуса № 128.



«Автобусы № 128 будут следовать: от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе только до остановки «Улица Академика Павлова». Посадка в обратном направлении будет осуществляться на остановке «Улица Академика Павлова», расположенной на чётной стороне проспекта Медиков», — объяснили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».



Напомним, что из-за введенного в Петербурге режима самоизоляции движение по более чем 200 маршрутам было приостановлено, как и действие льготных проездных. На сегодняшний день, согласно постановлению правительства Петербурга, такой режим действует до 30 апреля.

