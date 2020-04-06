FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
75.46р82.01р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 15:46
3
Печать

Австрия первой в Европе начинает снимать коронавирусные ограничения

Австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что с 14 апреля начнется выход страны из самоизоляции.

«Мы отреагировали быстрее, чем в других странах, и поэтому смогли избежать худшего. Эта быстрая реакция теперь также дает нам возможность быстрее выйти из этого кризиса», — цитирует 6 апреля заявление Курца издание Der Tagesspiegel.

Снятие самоизоляции начнется 16 апреля и будет происходить в несколько этапов. На первом разрешат работать небольшим магазинам площадью до 400 квадратных метров. При этом сохранятся требования о ношении маски. На второй стадии власти допускают, что с 1 мая начнется работа торговых центров и парикмахерских. Рестораны и отели примут посетителей в середине мая. Школы не будут открыты до середины пятого месяца. Планируется, что некоторые ограничения будут в силе до июня.

В Австрии выявлено уже 12 083 заразившихся COVID-2019.

Напомним, что в конце марта ВОЗ заявила о приближающемся пике коронавируса в Европе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

mmikeym
Поживём - увидим. Пока что сообщили, что коронавирус уже отметился в прошлом - это испанка, жертвы - несколько миллионов. Не помогли карантины. Симптомы - основной - очень высокая тмпература, бред. Вспомните рассказы гражданской войны. Эстония рассматривает возможное продление мер с 1 мая.
Tattiana
Австрийцы - молодцы! Пыталась найти, на каком месте они в списке по заболевшим, так и не нашла - где-то в хвосте. Штаты и искать не надо - они первые. И Германия не далеко от начала.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний