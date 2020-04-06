Австрия первой в Европе начинает снимать коронавирусные ограничения

Австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что с 14 апреля начнется выход страны из самоизоляции.

«Мы отреагировали быстрее, чем в других странах, и поэтому смогли избежать худшего. Эта быстрая реакция теперь также дает нам возможность быстрее выйти из этого кризиса», — цитирует 6 апреля заявление Курца издание Der Tagesspiegel.

Снятие самоизоляции начнется 16 апреля и будет происходить в несколько этапов. На первом разрешат работать небольшим магазинам площадью до 400 квадратных метров. При этом сохранятся требования о ношении маски. На второй стадии власти допускают, что с 1 мая начнется работа торговых центров и парикмахерских. Рестораны и отели примут посетителей в середине мая. Школы не будут открыты до середины пятого месяца. Планируется, что некоторые ограничения будут в силе до июня.