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06.04.2020 15:29
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ФИФА продлит текущий сезон на неопределенный срок

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена продлить текущий сезон на неопределенный срок. Как сообщает в понедельник, 6 апреля, портал The Athletic, ФИФА позволит национальным федерациям самостоятельно принять решение о возобновлении и завершении внутренних турниров.

Также ожидается, что будут перенесены сроки летнего трансферного окна, клубам позволят продлевать контракты игроков, истекающие 30 июня.

Напомним, что большинство чемпионатов Европы приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Продолжается только чемпионат Белоруссии. Чемпионат Европы и Олимпиады перенесены на 2021 год.

Ранее игроки «Зенита» согласились на 50-процентное понижение зарплаты.

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