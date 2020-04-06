ФИФА продлит текущий сезон на неопределенный срок

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена продлить текущий сезон на неопределенный срок. Как сообщает в понедельник, 6 апреля, портал The Athletic, ФИФА позволит национальным федерациям самостоятельно принять решение о возобновлении и завершении внутренних турниров.
Также ожидается, что будут перенесены сроки летнего трансферного окна, клубам позволят продлевать контракты игроков, истекающие 30 июня.
Напомним, что большинство чемпионатов Европы приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Продолжается только чемпионат Белоруссии. Чемпионат Европы и Олимпиады перенесены на 2021 год.
Ранее игроки «Зенита» согласились на 50-процентное понижение зарплаты.