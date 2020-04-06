Совещание членов петербургского правительства 6 апреля целиком проходит в дистанционном режиме. На галерею чиновников можно полюбоваться на скриншоте.

Напомним, режим правительственных мероприятий изменился на прошлой неделе. 30 марта заседания так называемого «малого правительства» и большого проходили без журналистов, хотя сами участники собирались в Смольном.



За последние сутки в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса. Из них 35 в Петербурге, 5 — в Ленобласти.

