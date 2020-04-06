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06.04.2020 14:30
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Смольный раскидало по 17 окошкам. Как выглядит заседание правительства в период эпидемии

Совещание членов петербургского правительства 6 апреля целиком проходит в дистанционном режиме. На галерею чиновников можно полюбоваться на скриншоте.

скриншот трансляции заседания в Смольном
скриншот трансляции заседания в Смольном

Напомним, режим правительственных мероприятий изменился на прошлой неделе. 30 марта заседания так называемого «малого правительства» и большого проходили без журналистов, хотя сами участники собирались в Смольном.

За последние сутки в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса. Из них 35 в Петербурге, 5 — в Ленобласти.

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Комментарии (4)

pavas
Что такое "Малое Правительство"? Что это за зверь такой? Придумали в эпоху Матвиенко, до сих пор не могут нормативную базу под него подвести.
krasnonosov
Почему на окнах еще нет решеток?
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