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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 12:17
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Смольный перешел на самоизоляцию. Пока — от журналистов

Рабочее совещание правительства 30 марта впервые за долгое время пройдет без личного присутствия представителей средств массовой информации. За ним позволят наблюдать только удаленно.

Формат заседания так называемого «малого правительства» был изменен примерно за 2 часа до его начала. В пресс-службе пояснили, что на такой режим решили перейти в связи с противоэпидемиологическими мерами. При этом там обещали обеспечить прямую трансляцию мероприятия.

Совещания «малого правительства» сделали открытыми для ограниченного круга прессы с приходом в Смольной новой администрации в 2019 году. В последнее время часть вопросов традиционно обсуждаются в закрытом режиме, за частью позволяют наблюдать журналистам. На 31 марта также запланировано заседание правительства; в каком формате пройдет оно — пока не известно.

В Петербурге за сутки выявили еще восемь заболевших коронавирусом. В России — 302. «Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с инфекцией, в мире, стране и Петербурге.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

0men
Я бы журналистов изолировал навсегда от людей, самые бесполезные и непрофессиональные создания.
Vasilis
Скоро скоро, добровольное рабство и единое государство
Вячеслав Рогожин
Это вот ЭТИ жаждут извращения Конституции?
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