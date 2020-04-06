Власти назвали размеры займов для оформления кредитных каникул из-за коронавируса

Согласно документу, максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тысяч рублей, а размер этой же категории кредитов для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей.

Правительство России утвердило максимальные размеры займов, по которым пострадавшие от последствий пандемии коронавируса могут обратиться за кредитными каникулами. Постановление 6 апреля появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Для кредитов, выданных не для предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, — 1,5 миллиона рублей.

Напомним, 3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий кредитные каникулы гражданам страны, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса. Заемщики имеют право обратиться к кредитору с требованием получить отсрочку по платежам сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30 % по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Они могут это сделать в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года.

Ранее правительство РФ утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Все они касаются сферы предоставления услуг.