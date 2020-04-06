Коллекторы спишут россиянам часть долгов россиян из-за коронавируса и «каникул»
Программы поддержки должников запущены в коллекторских агентствах, которые входят в организацию «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств». Об этом 6 апреля сообщает организация.
Решение принято после публикации закона о кредитных каникулах, направленного на поддержку предприятий и индивидуальных заемщиков в условиях распространения коронавируса.
«В связи с принятием закона о кредитных каникулах коллекторскими агентствами организована работа по списанию части просроченной задолженности заемщикам, обратившимся к ним», — цитирует заявление организации ТАСС.
Должнику, согласно решению организации, могут предложить индивидуальные условия погашения долга. Также с должника могут списать часть просроченной задолженности, предоставить отсрочку или снизить сумму платежа.