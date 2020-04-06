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06.04.2020 10:08
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Коллекторы спишут россиянам часть долгов россиян из-за коронавируса и «каникул»

Программы поддержки должников запущены в коллекторских агентствах, которые входят в организацию «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств». Об этом 6 апреля сообщает организация.

Решение принято после публикации закона о кредитных каникулах, направленного на поддержку предприятий и индивидуальных заемщиков в условиях распространения коронавируса.

«В связи с принятием закона о кредитных каникулах коллекторскими агентствами организована работа по списанию части просроченной задолженности заемщикам, обратившимся к ним», — цитирует заявление организации ТАСС.

Должнику, согласно решению организации, могут предложить индивидуальные условия погашения долга. Также с должника могут списать часть просроченной задолженности, предоставить отсрочку или снизить сумму платежа.

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Комментарии (4)

Nurofen
Звучит как угроза, типа давайте по хорошему договоримся. коллекторы что-то простят? Не смешите. Не надейтесь на послабления у банков, монополистов и тех-же коллекторов огромное лобби во всех ветвях власти, они себя не обделят.
Gregory Skidan
"Индивидуальные условия погашения кредита" - это бОльшая правда, нежели "спишут".
Сама суть коллекторских агенств - это сбор долгов и запугивания, поэтому не заблуждайтесь читая такие заголовки.
Спишут, наверное только тем, кто уже стал БОМЖом и в любом случае не погасит кредит никогда.
aaignat
Желтушники не могут даже собственный заголовок нормально написать
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