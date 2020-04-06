Долги, обнуляйтесь. Можно ли быстро и безболезненно обанкротиться в условиях пандемии?

Государство давно обещает организациям и гражданам, пострадавшим из-за коронавируса, поддержку. Но для многих куда актуальнее сейчас просто свернуть бизнес или объявить себя банкротом.

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Обещанные россиянам кредитные каникулы чаще всего не решают проблемы. Иногда очень хочется начать все с чистого листа. Если описывать суть вопроса максимально просто, то объявив себя банкротом, можно перестать платить по всем до единого обязательствам. Но подводных камней там куда больше, чем кажется. Большинству из тех, кто решится пойти по этому пути, потребуется профессиональная помощь.

«Фонтанка» пообщалась с юристами и выяснила, во сколько сейчас обойдется процедура банкротства физическим и юридическим лицам и как все поменялось из-за коронавируса. Главная проблема — неработающие суды.



Только далекому от этого вопроса человеку кажется, что объявить себя банкротом — просто. На деле же, в самом благоприятном случае, банкротство обойдется несостоятельному гражданину минимум в 45–50 тысяч рублей. И за этими цифрами стоят весьма непростые для банкрота-новичка процедуры.

«Вознаграждение арбитражного управляющего — это 25 тыс. рублей, помимо этого, госпошлина в суд при подаче заявления — это 300 рублей, прочие расходы (публикация сведений о банкротстве в «Коммерсанте» и на «Федресурсе», внесение в ЕФРСБ, корреспонденция, другие услуги. — Прим.авт.) — около 20 тыс. рублей, и большинство управляющих либо юридических фирм берут вознаграждение за само ведение банкротства — еще тысяч 125», — называет примерные цифры арбитражный управляющий Александр Афанасьев. Близкие к этому значения назвали и другие игроки рынка. По их словам, в случае с банкротством индивидуального предпринимателя сумма расходов будет похожей.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что банкротство физлиц на фоне распространения коронавируса станет бесплатным и самостоятельным. Должник сможет обойтись без помощи суда и арбитражного управляющего, самостоятельно разместить информацию на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). По истечении 6 месяцев долги аннулируются.



«Но распространяться такая процедура может только на граждан, отвечающих определенным условиям (например, не имеющих имущества), — говорит основательница бюро юридических стратегий Legal to business Светлана Гузь. — Такой упрощённый порядок будет распространяться только на небольшую часть граждан, с возможностью перехода в обычную процедуру банкротства, если выяснится, что гражданин не подпадает под установленные для «упрощенцев» критерии».

Большая часть денег уходит на услуги юристов, которые ведут банкротство гражданина. В любом случае без помощи юристов должнику обойтись невозможно, считает гендиректор юридической фирмы «Форсайт» Василий Линник: «Человек соберет документы, может быть, скачает в Интернете исковое заявление, но процедуру розыска его имущества кто будет совершать?».

По мнению Линника, упростить банкротство, сделав его самостоятельным, не получится, но возможно сократить сроки процедуры. Сейчас банкротство занимает от 6 до 12 месяцев, но у некоторых клиентов нет никакого имущества, зарплаты, есть куча долгов, какая-нибудь пенсия и единственная квартира, которая не подлежит реализации в случае признания несостоятельности. Для таких случаев, считает эксперт, можно было бы сократить сроки рассмотрения до 3 месяцев.



Банкротство юридических лиц — еще более хлопотный процесс. На днях правительство получило право вводить мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов. Но если кто-то захочет обанкротить сам себя, его такой запрет не коснется. Соответствующее постановление кабмин выпустил 4 апреля. Мораторий будет действовать полгода и применяться только к определенным отраслям и видам деятельности. Список кодов ОКВЭД наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и протектируемых организаций появился на сайте Федеральной налоговой службы. Для юридических лиц банкротство будет стоить в разы дороже и длиться гораздо дольше. Стоимость сопровождения процедуры зависит от объема работы управляющего, стадии банкротства, от того, требуется ли привлечение специалистов — юристов в первую очередь, но также бухгалтера, оценщика, охранной организации — аренды помещений для хранения имущества, проведения собраний кредиторов. «С учётом этих расходов стоимость процедуры банкротства юрлица может составлять несколько миллионов рублей», — оценивает Светлана Гузь.



Избавиться от обязательств быстро и относительно безболезненно мешает и непривычный режим работы судов во время пандемии. Президиум Верховного суда и президиум Совета судей РФ выпустили постановление, по которому с 18 марта в судах прекращается прием граждан. При этом, по словам Светланы Гузь, арбитражные суды до 27 марта продолжали рассматривать заявления о принятии обеспечительных мер, а также такие «текущие банкротные вопросы», как введение, продление, завершение процедуры банкротства, утверждали и освобождали арбитражных управляющих.

Суды адаптировались даже к «путинской» нерабочей неделе, совершая процессуальные действия, которые можно проводить без вызова сторон — например, подготовку к рассмотрению дел и изменение даты судебного заседания. Они принимали документы по почте и регистрировали иски, в том числе банкротные.

Однако с 1 апреля арбитражный суд Петербурга и Ленобласти полностью перестал принимать и регистрацию документов даже в электронном виде через систему «Мой Арбитр». Судя по данным на сайте суда, эта мера продлится до 10 апреля, но юристы, которых опросила «Фонтанка», уверены, что этим дело не кончится — ограничения могут действовать до конца месяца. При этом эксперты считают, что у судов есть все средства, чтобы наладить дистанционную работу и рассматривать банкротные дела без приема сторон: отдельные суды в некоторых регионах даже просят арбитражных управляющих или других участников процесса оставлять «аудиоходатайства».

