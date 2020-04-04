Введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство России приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определённых должников, оно будет действовать полгода. Об этом 4 апреля сообщает сайт кабмина.



Кредиторы теперь не смогут подать заявления о банкротстве должников, которые пострадали от распространения коронавируса или включены в перечень стратегических предприятий.



Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил предоставить отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков из отраслей туризма и авиаперевозок. Кроме того, уже сообщалось, что бизнесу дадут отсрочку по плате за аренду коммерческой недвижимости, а собственникам сделают скидку по налогу на имущество.

