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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 09:38
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В Приморье вводят систему электронных пропусков для передвижения в режиме самоизоляции

Режим электронных пропусков вводится в Приморье из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона 6 апреля.

Как пояснили в правительстве, сейчас формируется список граждан, которые получат допуск для выхода на улицу. Это врачи, фармацевты, спасатели, сотрудники служб жизнеобеспечения и работники других организаций. Пропуск будет представлять собой SMS-сообщение от регионального портала госуслуг.

Тот, кого во время режима самоизоляции остановят сотрудники правоохранительных органов, должен будет предъявить СМС-пропуск, паспорт и справку с места работы.

Также в регионе вышло постановление, согласно которому руководители работающих организаций и предприятий должны составить списки своих сотрудников и выдать им справки о работе. Если сотрудник для выполнения рабочих обязанностей должен передвигаться не только по маршруту от дома до работы и обратно, это также необходимо отразить в справке.

По данным оперативного штаба, в Приморском крае подтверждены семь случаев заражения коронавирусом. Два человека вылечились, один умер.

Аналогичную систему пропусков ранее запустили в Татарстане.

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