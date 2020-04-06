В Приморье вводят систему электронных пропусков для передвижения в режиме самоизоляции

Режим электронных пропусков вводится в Приморье из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона 6 апреля.



Как пояснили в правительстве, сейчас формируется список граждан, которые получат допуск для выхода на улицу. Это врачи, фармацевты, спасатели, сотрудники служб жизнеобеспечения и работники других организаций. Пропуск будет представлять собой SMS-сообщение от регионального портала госуслуг.



Тот, кого во время режима самоизоляции остановят сотрудники правоохранительных органов, должен будет предъявить СМС-пропуск, паспорт и справку с места работы.

