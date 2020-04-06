Петербуржцы начали очередную неделю вынужденной изоляции прилежнее москвичей
Вторая неделя вынужденной изоляции началась с весьма неплохих показателей. Петербуржцы почти не выходят на улицу и в своей сознательности несколько опережают москвичей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс».
По состоянию на восемь утра 6 апреля, индекс самоизоляции петербуржцев составляет 4,5 — это оценка, которая означает, что на улице почти никого нет.
В Москве, которая как и город на Неве занимает одну из лидирующих позиций по количеству заболевших коронавирусом, этот показатель ниже на 0,2 и составляет 4,3.
Среди российских городов-миллионников больше всего самоизолированных сервис зафиксировал этим утром в Перми (4,8), Нижнем Новгороде (4,7) и Ростове-на-Дону (4,6). Самый низкий показатель зарегистрирован в Новосибирске (3,1).
Напомним, «Яндекс» разработал индекс самоизоляции, чтобы сравнить активность жителей разных городов страны в период вынужденной изоляции, вызванной коронавирусом. Чем он выше, тем больше людей находятся дома, а значит новой инфекции сложнее распространятся.