Петербуржцы начали очередную неделю вынужденной изоляции прилежнее москвичей

Вторая неделя вынужденной изоляции началась с весьма неплохих показателей. Петербуржцы почти не выходят на улицу и в своей сознательности несколько опережают москвичей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс».



По состоянию на восемь утра 6 апреля, индекс самоизоляции петербуржцев составляет 4,5 — это оценка, которая означает, что на улице почти никого нет.



В Москве, которая как и город на Неве занимает одну из лидирующих позиций по количеству заболевших коронавирусом, этот показатель ниже на 0,2 и составляет 4,3.

