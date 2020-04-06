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06.04.2020 08:29
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Петербуржцы начали очередную неделю вынужденной изоляции прилежнее москвичей

Вторая неделя вынужденной изоляции началась с весьма неплохих показателей. Петербуржцы почти не выходят на улицу и в своей сознательности несколько опережают москвичей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс».

По состоянию на восемь утра 6 апреля, индекс самоизоляции петербуржцев составляет 4,5 — это оценка, которая означает, что на улице почти никого нет.

В Москве, которая как и город на Неве занимает одну из лидирующих позиций по количеству заболевших коронавирусом, этот показатель ниже на 0,2 и составляет 4,3.

Среди российских городов-миллионников больше всего самоизолированных сервис зафиксировал этим утром в Перми (4,8), Нижнем Новгороде (4,7) и Ростове-на-Дону (4,6). Самый низкий показатель зарегистрирован в Новосибирске (3,1).

Напомним, «Яндекс» разработал индекс самоизоляции, чтобы сравнить активность жителей разных городов страны в период вынужденной изоляции, вызванной коронавирусом. Чем он выше, тем больше людей находятся дома, а значит новой инфекции сложнее распространятся.

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Комментарии (8)

nuga
Неправда. Сегодня поток машин и людей,спешащих на остановки ОТ,а вокруг офисных зданий появились машины припаркованные и стайки курящего планктона. Соседка сегодня побежала на работу,как обычно. Та что люди работать начали,не все,но многие
Karl111
Яндекс все больше становится похожим на опросы вциом
Pilat
А на той же карте в Яндекс, в Киеве пробки. Свидомые торопятся очистить мир от своего присутствия. Отлично.
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