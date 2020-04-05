Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге, по данным «Яндекса» на 11:00 5 апреля, составил 4,2 балла — это значит, что на улице почти никого, а в полдень — 4 балла. Вчера в 11 часов было 4 балла, а в 12 — 3,9. В целом по итогам субботы индекс самоизоляции в городе составил 3,8 балла, что на 1,7 балла больше, чем в средний рабочий день в начале марта.

За время режима самоизоляции в городах с населением более 500 тысяч человек индекс изменился в среднем на 1,5 балла, то есть изменения в Санкт-Петербурге заметнее, чем в среднем в других крупных городах, отмечает «Яндекс».

Среди российских городов-миллионников лидером по самоизоляции обычно является Пермь. Сегодня в 11 часов Санкт-Петербург занимал девятое место, а Москва — 13-е. В полдень наш город опустился на 11-е место. В будни на уходящей неделе столицы, как правило, были в нижней части списка.

Индекс самоизоляции придуман «Яндексом» как примерный показатель активности горожан: чем он выше, тем больше людей сидят дома и коронавирусу сложнее распространяться. На основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса» сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии.