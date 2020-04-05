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05.04.2020 13:37
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Индекс изоляции, пока все дома: «Яндекс» поставил утреннему Петербургу «четвёрку с плюсом»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге, по данным «Яндекса» на 11:00 5 апреля, составил 4,2 балла — это значит, что на улице почти никого, а в полдень — 4 балла. Вчера в 11 часов было 4 балла, а в 12 — 3,9. В целом по итогам субботы индекс самоизоляции в городе составил 3,8 балла, что на 1,7 балла больше, чем в средний рабочий день в начале марта.

Данные на 11:00 с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=39.660832%2C56.716846&amp;z=5.16" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Данные на 11:00 с yandex.ru/maps/covid19/isolation

За время режима самоизоляции в городах с населением более 500 тысяч человек индекс изменился в среднем на 1,5 балла, то есть изменения в Санкт-Петербурге заметнее, чем в среднем в других крупных городах, отмечает «Яндекс».

Данные на 12:00 с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=39.660832%2C56.716846&amp;z=5.16" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Данные на 12:00 с yandex.ru/maps/covid19/isolation

Среди российских городов-миллионников лидером по самоизоляции обычно является Пермь. Сегодня в 11 часов Санкт-Петербург занимал девятое место, а Москва — 13-е. В полдень наш город опустился на 11-е место. В будни на уходящей неделе столицы, как правило, были в нижней части списка.

Индекс самоизоляции придуман «Яндексом» как примерный показатель активности горожан: чем он выше, тем больше людей сидят дома и коронавирусу сложнее распространяться. На основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса» сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии.

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Комментарии (4)

РАА
Яндекс - сказочник, приезжайте в Пушкин и посмотрите на индекс 0.
Толпы пенсионеров разгуливают , наверное два века себе отмерили. Толпы детей с их бестолковыми родителями. Народ вы статистику не смотрите по миру что ли? Почему есть регионы которм удалось остановить эту заразу, наверное потому что власти работают в этом направлении.
Посмотрите как в Сахе власти отработали документ и его соблюдают, потому что там написано все четко открыто и прозрачно и не нужно ничего додумывать.
https://www.tourister.ru/users/ni-oca/blog/15496?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
avtech
лучше бы онлайн камеры включили
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