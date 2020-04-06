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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 07:25
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Роспотребнадзор запускает тестирование на коронавирус на дому. Пока только в Москве, но регионы на очереди

Жители Москвы и Московской области, а в дальнейшем и всех регионов России, смогут дать анализ на коронавирус на дому. Массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие COVID-19, с 6 апреля начнут специалисты Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, для проведения анализа используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии.

В Роспотребнадзоре рассказали, что процедуру можно провести в условиях самоизоляции, поскольку она практически бесконтактная. Специалист привезет диагностический набор заказчику исследования, проинструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно и увезет контейнер с биоматериалом на исследование. Результат обещают выслать в течение одного-двух дней по электронной почте. В ведомстве добавили, что услуга платная. Стоимость исследования пока не уточняется.

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