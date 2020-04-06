Премьер Ирландии вернулся в медицину и будет работать врачом в период пандемии коронавируса

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар будет раз в неделю работать врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает 6 апреля РБК со ссылкой на официального представителя ирландского правительства.



Варадкар в марте вернулся в медицинский реестр — официальный список медиков, которые имеют право практики. «Он предложил свои услуги HSE на одну смену в неделю в областях, которые входят в его сферу компетенций», — говорится в сообщении правительства Ирландии.

