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06.04.2020 07:05
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Премьер Ирландии вернулся в медицину и будет работать врачом в период пандемии коронавируса

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар будет раз в неделю работать врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает 6 апреля РБК со ссылкой на официального представителя ирландского правительства.

Варадкар в марте вернулся в медицинский реестр — официальный список медиков, которые имеют право практики. «Он предложил свои услуги HSE на одну смену в неделю в областях, которые входят в его сферу компетенций», — говорится в сообщении правительства Ирландии.

До того, как заняться политикой, Варадкар изучал медицину и в течение семи лет работал врачом. В 2010 году он получил диплом общей практики. Спустя три года Варадкар вышел из медицинского реестра.

По данным издания Irish Times, премьер раз в неделю будет проводить первичное обследование по телефону. Как напоминает издание, Варадкар происходит из семьи медиков, его отец — врач, а мать — медсестра. Две сестры Варадкара, а также его партнер Мэтью Барретт также работают в медицине.

В Ирландии подтверждено 4994 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 158 человек.

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Комментарии (2)

22ilves
Интересно, куда можно вернуть первых лиц России, чтобы они там трудились в период пандемии?
260824951
Петербургских врачей никаким коронаровирусом не испугать. Подумаешь, подвиг. Участковый врач Ханина Евгения Израильевна и до войны, и во время войны ходила на вызовы, принимала в поликлинике 26 Октябрьского района г. Санкт-Петербурга. И проработала так же до 95 лет, никогда ничем не болела. Всегда была бодрым и уверенным врачом.
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