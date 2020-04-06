Премьер Ирландии вернулся в медицину и будет работать врачом в период пандемии коронавируса
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар будет раз в неделю работать врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает 6 апреля РБК со ссылкой на официального представителя ирландского правительства.
Варадкар в марте вернулся в медицинский реестр — официальный список медиков, которые имеют право практики. «Он предложил свои услуги HSE на одну смену в неделю в областях, которые входят в его сферу компетенций», — говорится в сообщении правительства Ирландии.
До того, как заняться политикой, Варадкар изучал медицину и в течение семи лет работал врачом. В 2010 году он получил диплом общей практики. Спустя три года Варадкар вышел из медицинского реестра.
По данным издания Irish Times, премьер раз в неделю будет проводить первичное обследование по телефону. Как напоминает издание, Варадкар происходит из семьи медиков, его отец — врач, а мать — медсестра. Две сестры Варадкара, а также его партнер Мэтью Барретт также работают в медицине.
В Ирландии подтверждено 4994 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 158 человек.