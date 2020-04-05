Залы главного американского автосалона становятся госпиталем: там прокладывают магистрали, по которым к больным пойдёт воздух
Власти штата Мичиган раньше намеченного срока решили переоборудовать крупнейший выставочный комплекс Детройта TCF Center в госпиталь на 1000 мест для заболевших COVID-19. Для этого привлекли военных и тех, кто потерял работу.
Североамериканский Международный автосалон NAIAS, много лет проходивший в TCF Center, в этом году был отменен из-за коронавируса. Организаторы предполагали, что выставочные площади могут понадобиться медикам, но речь шла о более поздних сроках. Теперь же, когда число выявленных больных в США превысило 300 тысяч, властям приходится предпринимать срочные меры. Как сообщает Detroit Free Press, для оборудования палат привлечены армейские врачи и Национальная гвардия США, а также местные жители, оставшиеся без работы ввиду закрытия компаний.
Несколько залов будут поделены на изолированные кабинки на одного человека. 600 мест предназначены для тех, кому не требуется интенсивна терапия, но нужна подача кислорода для облегчения дыхания – для этого армейские инженеры прокладывают специальные газовые магистрали. Еще 400 мест рассчитаны на выздоравливающих.
Переоборудованный TCF Center поможет разгрузить городские больницы. Это не единственное место в Детройте, которое переоборудуется под медицинские нужды, - таких как минимум 15. По сведениям Detroit Free Press, в штате Мичиган зарегистрировано более 14 тысяч зараженных COVID-19.