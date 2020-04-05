Залы главного американского автосалона становятся госпиталем: там прокладывают магистрали, по которым к больным пойдёт воздух

Власти штата Мичиган раньше намеченного срока решили переоборудовать крупнейший выставочный комплекс Детройта TCF Center в госпиталь на 1000 мест для заболевших COVID-19. Для этого привлекли военных и тех, кто потерял работу.

Североамериканский Международный автосалон NAIAS, много лет проходивший в TCF Center, в этом году был отменен из-за коронавируса. Организаторы предполагали, что выставочные площади могут понадобиться медикам, но речь шла о более поздних сроках. Теперь же, когда число выявленных больных в США превысило 300 тысяч, властям приходится предпринимать срочные меры. Как сообщает Detroit Free Press, для оборудования палат привлечены армейские врачи и Национальная гвардия США, а также местные жители, оставшиеся без работы ввиду закрытия компаний.