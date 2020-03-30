Одно из главных мировых автошоу отменено. Выставочный зал переоборудуют под госпиталь

В 2020 году Детройтский автосалон, как еще называют NAIAS, из-за падения популярности впервые был перенесен на начало июня вместо января, и вот теперь эпидемия COVID-19, поразившая уже более 140 тысяч американцев, заставила организаторов отменить главную автомобильную выставку в США. Решение это, как сообщает 30 марта Digital Trends , частично было продиктовано тем, что огромный выставочный центр может понадобиться медикам в качестве временного госпиталя для пострадавших от коронавируса.

Североамериканский международный автосалон (NAIAS) стал второй из пятерки главных мировых автомобильных выставок, которая пострадала от коронавируса. До этого в марте был отменен автосалон в Женеве .

Сейчас по всей территории США подобные выставочные и спортивные центры готовятся к переоборудованию под медицинские нужды, и, соответственно, этого не избежать и выставочному комплексу TCF (бывшему Кобо-центру, где проходили все Детройтские автошоу), заявила дирекция NAIAS. К тому же, понимая свою социальную ответственность, организаторы сочли наилучшим выходом полную отмену выставки в этом году.

Обычно Североамериканский международный автосалон (NAIAS) посещает не менее 750 000 гостей, это самая популярная и авторитетная автомобильная выставка на североамериканском континенте. При этом другие, менее значимые автошоу, например, автосалон в Нью-Йорке, не отменили полностью, а перенесли на самый конец лета.

Но выставка такого масштаба, как NAIAS, требует гораздо более серьезной и длительной подготовки, поэтому перенести её весьма непросто, и организаторы сочли лучшим выходом отменить автошоу в этом году и сосредоточить все усилия на организации NAIAS-2021.