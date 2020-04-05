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05.04.2020 21:23
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У троих священнослужителей Московской епархии нашли коронавирус

Сразу несколько священнослужителей Московской епархии сдали положительный тест на COVID-19.

Как сообщает в воскресенье, 5 апреля, официальный телеграм-канал рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархате», заболели следующие священнослужители:

  • иерей Николай Рыжков, клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (район Марьино);
  • иерей Виктор Волков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском;
  • иерей Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

Еще у двух человек выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден:

  • протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском;
  • иерей Дмитрий Карпов, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

«Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться. Просим сугубых молитв о здравии болящих клириков и контактировавших с ними, а также о здравии всех страждущих от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 3 апреля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объехал российскую столицу с молитвой «об избавлении от коронавируса». Трансляцию мероприятия 3 апреля вел в прямом эфире телеканал «Спас».

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Комментарии (6)

LiChaBaTa
Видимо не истинно верующие. Молились плохо.
Александра Чайкина
Бог не фраер!
Asherinka
Ну началось
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