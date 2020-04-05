У троих священнослужителей Московской епархии нашли коронавирус

Как сообщает в воскресенье, 5 апреля, официальный телеграм-канал рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархате», заболели следующие священнослужители:

Еще у двух человек выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден:

протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском;

иерей Дмитрий Карпов, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

«Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться. Просим сугубых молитв о здравии болящих клириков и контактировавших с ними, а также о здравии всех страждущих от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 3 апреля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объехал российскую столицу с молитвой «об избавлении от коронавируса». Трансляцию мероприятия 3 апреля вел в прямом эфире телеканал «Спас».