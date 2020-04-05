FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
75.46р82.01р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

05.04.2020 20:10
5
Печать

Всех – в обсерватор. Власти Томской области ввели жесткий карантин для приезжих из российских регионов

Поголовную отправку в обсерватор на две недели пообещали томские чиновники всем россиянам без местной регистрации. Пока это самая радикальная попытка ограничить передвижение по стране.

«Прилетающие в Томск жители других субъектов РФ на 14 дней будут помещены в обсерватор», – заявили в областном правительстве. Санкции действуют с 6 апреля. Местных граждан, прилетевших рейсами из Москвы, будут отправлять на самоизоляцию.

Несколько регионов объявили 5 апреля «мягкую войну» пассажирам рейсов из Москвы и Петербурга. В Красноярске власти пообещали обсерватор каждому, кто не докажет свою способность самоизолироваться по месту пребывания. Идентичное постановление принял Роспотребнадзор Омской области. В Новосибирске к москвичам и петербуржцам отнеслись чуть мягче. На них распространяется режим домашней самоизоляции. Регионы мотивируют свои решения страхом перед завозным коронавирусом. На Москву, Подмосковье и Петербург приходятся 80 % зарегистрированных случаев.

В России новая инфекция подтверждена у 5 389 пациентов, 46 из них скончались.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

ret
"На Москву, Подмосковье и Петербург приходятся 80 % зарегистрированных случаев." На Москву прежде всего. Не надо на Питер гнать. Нам тоже приезжающих из Москвы отсеивать в карантин надо. А Москву закрыть для въезда-выезда.
Вячеслав Волков
Все читаю и не понимаю, почему только авиа? А что на поезле только здоровые ездят? На своей машине абсолютно здоровые? А на автобусах безупречно здоровые чтоли? Там на местах уху кушают по утрам кастрюлями чтоли?
sektor7
Вот не верю, что такое может быть.
Сколько приезжих оттуда перебиралось в наш город и пытаются здесь выбиться в люди. Мы же им не запрещаем
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний