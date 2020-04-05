Всех – в обсерватор. Власти Томской области ввели жесткий карантин для приезжих из российских регионов

Поголовную отправку в обсерватор на две недели пообещали томские чиновники всем россиянам без местной регистрации. Пока это самая радикальная попытка ограничить передвижение по стране.



«Прилетающие в Томск жители других субъектов РФ на 14 дней будут помещены в обсерватор», – заявили в областном правительстве. Санкции действуют с 6 апреля. Местных граждан, прилетевших рейсами из Москвы, будут отправлять на самоизоляцию.

Несколько регионов объявили 5 апреля «мягкую войну» пассажирам рейсов из Москвы и Петербурга. В Красноярске власти пообещали обсерватор каждому, кто не докажет свою способность самоизолироваться по месту пребывания. Идентичное постановление принял Роспотребнадзор Омской области. В Новосибирске к москвичам и петербуржцам отнеслись чуть мягче. На них распространяется режим домашней самоизоляции. Регионы мотивируют свои решения страхом перед завозным коронавирусом. На Москву, Подмосковье и Петербург приходятся 80 % зарегистрированных случаев.