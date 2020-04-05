Смолов без разрешения покинул «Сельту» и улетел в Россию

Российский нападающий испанского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов без разрешения вернулся в Россию.
Как сообщает в воскресенье, 5 апреля, местное издание G24noticias, 30-летний футболист улетел накануне частным рейсом, не предупредив об этом руководство команды.
В «Сельте» заявили, что Смолов неоднократно запрашивал разрешение, ссылаясь на личные причины. Ему отвечали отказом из-за запрета Ла Лиги, связанного с карантином. «Сельта» пообещала применить к Смолову санкции в соответствии с внутренним режимом.
Отметим, что Смолов неоднократно попадал в скандальные ситуации в России. В августе 2018 года футболист попал в ДТП на своем BMW M5 в Краснодаре. Форвард не справился с управлением иномарки и врезался в несколько секций дорожного ограждения, в результате чего автомобиль получил серьезные повреждения. Смолов, оставшись целым и невредимым, с места ДТП скрылся.