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05.04.2020 19:20
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Смолов без разрешения покинул «Сельту» и улетел в Россию

Российский нападающий испанского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов без разрешения вернулся в Россию.

Как сообщает в воскресенье, 5 апреля, местное издание G24noticias, 30-летний футболист улетел накануне частным рейсом, не предупредив об этом руководство команды.

В «Сельте» заявили, что Смолов неоднократно запрашивал разрешение, ссылаясь на личные причины. Ему отвечали отказом из-за запрета Ла Лиги, связанного с карантином. «Сельта» пообещала применить к Смолову санкции в соответствии с внутренним режимом.

Отметим, что Смолов неоднократно попадал в скандальные ситуации в России. В августе 2018 года футболист попал в ДТП на своем BMW M5 в Краснодаре. Форвард не справился с управлением иномарки и врезался в несколько секций дорожного ограждения, в результате чего автомобиль получил серьезные повреждения. Смолов, оставшись целым и невредимым, с места ДТП скрылся.

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Комментарии (2)

vitor
В компании ProSports Management, которая ведет дела нападающего «Сельты» Федора Смолова, прокомментировали информацию испанских СМИ о том, что футболист без разрешения клуба покинул Испанию, нарушив режим изоляции, который действует в стране после введения чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с «Сельтой». О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием», — заявили в ProSports Management, сообщает Спорт-экспресс.
sektor7
Пижон и Клоун. Как пробивал пенальти хорватам никогда не забудется. Зачем приехал, тут же 14 дней изоляции.
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