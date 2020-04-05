Футболист сборной Англии вызвал проституток, хотя сам призывал болельщиков самоизолироваться. Ему грозит штраф

Защитник футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер воспользовался услугами двух девушек по вызову, находясь в самоизоляции.

Как сообщает Daily Mail, спортсмен вызвал двух эскортниц, хотя накануне обращался в инстаграме к болельщикам с призывом оставаться дома в самоизоляции из-за коронавируса. Уокер заплатил девушкам 2 200 фунтов, они приехали около 23:00 и уехали в два часа ночи. Об этом рассказала одна из них.

Позже «Манчестер Сити» опубликовал заявление, где выразил разочарование ситуацией и сообщил, что проведет внутреннее расследование. Футболиста могут оштрафовать.