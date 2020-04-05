FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
77.73р85.74р
05.04.2020 18:02
4
Печать

Футболист сборной Англии вызвал проституток, хотя сам призывал болельщиков самоизолироваться. Ему грозит штраф

Защитник футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер воспользовался услугами двух девушек по вызову, находясь в самоизоляции.

Как сообщает Daily Mail, спортсмен вызвал двух эскортниц, хотя накануне обращался в инстаграме к болельщикам с призывом оставаться дома в самоизоляции из-за коронавируса. Уокер заплатил девушкам 2 200 фунтов, они приехали около 23:00 и уехали в два часа ночи. Об этом рассказала одна из них.

Позже «Манчестер Сити» опубликовал заявление, где выразил разочарование ситуацией и сообщил, что проведет внутреннее расследование. Футболиста могут оштрафовать.

В свою очередь, Уокер извинился за этот инцидент. «Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что являюсь образцом для подражания. Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их», — подчеркнул футболист.

На днях мюнхенский футбольный клуб «Баварии» наказал своего защитника Жерома Боатенга, который тоже нарушил режим самоизоляции, поехал на машине к сыну и устроил ДТП.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

sektor7
✊ держись, мужик
sektor7
Ну хоть один адекватный за последнюю неделю пост.
О жизни
Simao Gato
не фига себе (
там же изоляция на полтора метра
неужели so big?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний