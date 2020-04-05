«Будет много смертей». Трамп объявил, что в Нью-Йорк введут войска

Тысяча военнослужащих, в том числе медиков, будут направлены в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме 4 апреля по местному времени.



Как сообщает CNBC, как именно будут действовать военные в Нью-Йорке, пока неясно. «Они идут на войну, - сказал Трамп. - Они вступают в битву, к которой никогда не готовились». Кроме того, военных перебросят и в другие штаты.

«Вероятно, это будет самая тяжелая неделя между этой и следующей неделями. И к сожалению, будет много смертей», - сказал президент США. Его высказывание перекликается со словами губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, который ранее заявил, что у штата есть всего семь дней на подготовку к пику коронавируса.