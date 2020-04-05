«Будет много смертей». Трамп объявил, что в Нью-Йорк введут войска

Тысяча военнослужащих, в том числе медиков, будут направлены в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме 4 апреля по местному времени.
Как сообщает CNBC, как именно будут действовать военные в Нью-Йорке, пока неясно. «Они идут на войну, - сказал Трамп. - Они вступают в битву, к которой никогда не готовились». Кроме того, военных перебросят и в другие штаты.
«Вероятно, это будет самая тяжелая неделя между этой и следующей неделями. И к сожалению, будет много смертей», - сказал президент США. Его высказывание перекликается со словами губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, который ранее заявил, что у штата есть всего семь дней на подготовку к пику коронавируса.
4 апреля также стало известно о том, что Минобороны США перебрасывает в Нью-Йорк военные похоронные команды для того, чтобы помочь в погребении и кремации тел умерших от коронавируса. 2 апреля сообщалось, что Пентагон запросил у министерства обороны 100 тысяч мешков для трупов.
Нью-Йорк стал эпицентром распространения болезни в США. Там не хватает аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты, да и просто медперсонала. Врачи из-за нехватки халатов переходят на дождевики и мусорные мешки. «Фонтанка» на днях публиковала страшный рассказа русского пульмонолога, работающего в одной из больниц Нью-Йорка.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в городе с начала пандемии умерли 1905 человек. Всего в стране зарегистрировано 8175 смертей, почти 302 тысячи человек заражены, вылечились 14,5 тысячи человек. Эксперты из специальной группы по борьбе с вирусом при Белом доме считают, что смертность в США может составить от 100 до 240 тыс. человек, если американцы будут соблюдать ограничения, наложенные властями. Если нет, количество погибших может достигнуть 2,2 млн человек, передаёт 5 апреля РБК. По данным Bloomberg, около 10 млн людей в США остались без работы.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались. По данным coronavirus-tracking.ru на утро 5 апреля, всего заражены 1 209 433 человека (плюс 103 762 за сутки), погибли 65 556 (плюс 6327), выздоровели 249 658 (плюс 27 681).