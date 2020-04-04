Коронавирус остановил «Ласточки». ОЖД рассказывает, какие поезда отменят в нерабочий месяц
Октябрьская железная дорога анонсировала изменения в расписании до конца апреля. Из-за упавшего пассажиропотока отменяют восемь поездов.
Как сообщает 4 апреля пресс-служба ОЖД, с 6 по 29 апреля не будет курсировать «Ласточка» № 823, которая соединяла Санкт-Петербург и Сортавалу. Обратный поезд № 824 отменят с 7 по 30 число.
Также со вторника пассажиры останутся без «Ласточек» №№ 813, 814, 815, 816, следовавших по маршруту Санкт-Петербург — Псков, и без поездов №№ 721 и 722 от Петербурга до станции Бологое и обратно. Вернуть их в расписание планируют 29 апреля.
«Средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, будут возвращены пассажирам в полном объеме», — уточняют в пресс-службе.
Нерабочий период, призванный сдержать распространение коронавируса в России, по распоряжению президента Владимира Путина продлён до конца месяца. О правилах, по которым будет жить Петербург, читайте в материале «Фонтанки».