FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 16:17
5
Печать

Росавиация приостанавливает все международные рейсы. Кто не успел вернуться, останется за границей

Росавиация в ночь с 3 на 4 апреля приостанавливает все международные авиарейсы.

По словам источника агентства «Интерфакс», соответствующую телеграмму ведомство в пятницу разослало авиакомпаниям. Информацию о «полной приостановке международных рейсов с субботы» изданию подтвердил ещё один источник в отрасли.

Из-за решения был отменён рейс «Аэрофлота», который готовился к вылету в Нью-Йорк около двух часов дня в столичном Шереметьево. По словам читателя «Фонтанки», после завершения посадки в самолёт поднялись сотрудники аэропорта и попросили всех покинуть салон. Одновременно началась разгрузка багажа. Клиентам авиакомпании, которых в США ждут семьи и работа, ничего не объяснили, сославшись лишь на решение Росавиации.

«Там полный бардак, люди плачут, ругаются. У многих дети в США. Теперь люди стоят в очередях к стойкам информации, чтобы хоть что-то узнать», — сообщил «Фонтанке» один из пассажиров.

Собеседник в авиакомпании «Аэрофлот» подтвердил, что рейс сорвался из-за решения Росавиации. Прилетев в Нью-Йорк, самолёт должен был вернуть российских граждан в Москву. Этот рейс не успел бы вернуться до вступления запрета в силу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Людмила Муратова
Всё Правильно...........пусть сидят там......нечего заразу разносить.
krash
Посольства есть и за границей.
Rambovski
А как же: " МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ" ???
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний