Росавиация приостанавливает все международные рейсы. Кто не успел вернуться, останется за границей

Росавиация в ночь с 3 на 4 апреля приостанавливает все международные авиарейсы.



По словам источника агентства «Интерфакс», соответствующую телеграмму ведомство в пятницу разослало авиакомпаниям. Информацию о «полной приостановке международных рейсов с субботы» изданию подтвердил ещё один источник в отрасли.

Из-за решения был отменён рейс «Аэрофлота», который готовился к вылету в Нью-Йорк около двух часов дня в столичном Шереметьево. По словам читателя «Фонтанки», после завершения посадки в самолёт поднялись сотрудники аэропорта и попросили всех покинуть салон. Одновременно началась разгрузка багажа. Клиентам авиакомпании, которых в США ждут семьи и работа, ничего не объяснили, сославшись лишь на решение Росавиации.

