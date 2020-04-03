Росавиация приостанавливает все международные рейсы. Кто не успел вернуться, останется за границей
Росавиация в ночь с 3 на 4 апреля приостанавливает все международные авиарейсы.
По словам источника агентства «Интерфакс», соответствующую телеграмму ведомство в пятницу разослало авиакомпаниям. Информацию о «полной приостановке международных рейсов с субботы» изданию подтвердил ещё один источник в отрасли.
Из-за решения был отменён рейс «Аэрофлота», который готовился к вылету в Нью-Йорк около двух часов дня в столичном Шереметьево. По словам читателя «Фонтанки», после завершения посадки в самолёт поднялись сотрудники аэропорта и попросили всех покинуть салон. Одновременно началась разгрузка багажа. Клиентам авиакомпании, которых в США ждут семьи и работа, ничего не объяснили, сославшись лишь на решение Росавиации.
«Там полный бардак, люди плачут, ругаются. У многих дети в США. Теперь люди стоят в очередях к стойкам информации, чтобы хоть что-то узнать», — сообщил «Фонтанке» один из пассажиров.
Собеседник в авиакомпании «Аэрофлот» подтвердил, что рейс сорвался из-за решения Росавиации. Прилетев в Нью-Йорк, самолёт должен был вернуть российских граждан в Москву. Этот рейс не успел бы вернуться до вступления запрета в силу.