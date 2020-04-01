Петербуржцы бьются на пустых дорогах: «Мазду» смяло под Каменкой, а водителю Uber медицинская маска помешала разглядеть столб

Трафик на дорогах Петербурга и Ленобласти из-за антикоронавирусных мер значительно снизился, однако, аварии, в том числе и смертельные, всё ещё происходят.



Утром 1 апреля на заснеженном Выборгском шоссе под Каменкой насмерть разбился 34-летний мужчина на «Мазде 6». От автомобиля практически ничего не осталось после того, на высокой скорости он врезался сначала в столб, а потом в припаркованный на обочине «КАМАЗ».