Петербуржцы бьются на пустых дорогах: «Мазду» смяло под Каменкой, а водителю Uber медицинская маска помешала разглядеть столб
Трафик на дорогах Петербурга и Ленобласти из-за антикоронавирусных мер значительно снизился, однако, аварии, в том числе и смертельные, всё ещё происходят.
Утром 1 апреля на заснеженном Выборгском шоссе под Каменкой насмерть разбился 34-летний мужчина на «Мазде 6». От автомобиля практически ничего не осталось после того, на высокой скорости он врезался сначала в столб, а потом в припаркованный на обочине «КАМАЗ».
А в Петербурге ночью Uber встретился со столбом на Ириновском проспекте, 1. Очевидцы сообщают, что таксист был в автомобиле один, он не пострадал. Примечательно, что в момент аварии мужчина был в медицинской маске.