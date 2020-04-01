В России суд впервые рассмотрел дело с помощью WhatsApp

Впервые в истории российского правосудия суд рассмотрел дело с помощью видеозвонка в мессенджере WhatsApp. Передовым в области технологий оказался суд города Невьянска Свердловской области, сообщает 1 апреля ТАСС со ссылкой на главу международной правозащитной организации «Агора» Павла Чижова.



По видеозвонку судья приостановила на 45 дней деятельность кафе местного предпринимателя, которое продолжало работать во время карантина.



Ранее Верховный суд постановил ограничить рассмотрение дел и доступ посетителей в суды из-за пандемии коронавируса.

