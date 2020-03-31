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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 22:05
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Некоторые российские регионы решили бороться с коронавирусом трезвостью и ограничивают продажу алкоголя

В Карелии с 1 апреля алкоголь будут продавать только с 10.00 до 14.00. Об этом 31 марта в своем «ВКонтакте» сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Это одна из мер в рамках всеобщей самоизоляции, уточнил он. С 1 апреля жители имеют право на выход из дома только в экстренных случаях, за продуктами или лекарствами, а также на работу.

В Якутии поступили жестче — с 31 марта в Якутске, а также пригородном поселке Жатай и двух районах республики полностью запрещена продажа алкоголя. Глава региона Айсен Николаев заявил, что в Якутии зафиксирован рост числа преступлений в состоянии опьянения.

Напомним, уже более половины российских регионов перешли в режим самоизоляции — в том числе, Петербург и Ленинградская область. Подробнее об ограничениях в Северной столице читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

krasnonosov
Якутия для меня перестала существовать.
OldObyvatel
Да это просто русофобство какое-то!
lion405
А как-же тогда традиционный русский антисептик? Мудрость предков нам оставила тост за здоровье! Как-то это вразрез с новыми поправками в Конституцию...
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