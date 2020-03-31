Некоторые российские регионы решили бороться с коронавирусом трезвостью и ограничивают продажу алкоголя

В Карелии с 1 апреля алкоголь будут продавать только с 10.00 до 14.00. Об этом 31 марта в своем «ВКонтакте» сообщил глава региона Артур Парфенчиков.



Это одна из мер в рамках всеобщей самоизоляции, уточнил он. С 1 апреля жители имеют право на выход из дома только в экстренных случаях, за продуктами или лекарствами, а также на работу.



В Якутии поступили жестче — с 31 марта в Якутске, а также пригородном поселке Жатай и двух районах республики полностью запрещена продажа алкоголя. Глава региона Айсен Николаев заявил, что в Якутии зафиксирован рост числа преступлений в состоянии опьянения.

