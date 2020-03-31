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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 20:23
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В Петербурге выловили и отправили в обсерватор 45 потенциальных носителей коронавируса

Количество нарушителей коронавирусного карантина в Петербурге растет ежедневно. За сутки полицейские задержали более десяти человек и отправили их в обсерватор «Заря».

О новых нарушителях «Фонтанке» сообщили в управлении Роспотребнадзора Петербурга. К вечеру 31 марта уже 45 человек принудительно изолированы как потенциальные носители коронавируса.

Целевая аудитория «Зари» - это петербуржцы, вернувшиеся из-за границы. По постановлению главного санврача города, они должны 14 дней пробыть в самоизоляции. Если их не находят дома во время рейдов, то отлавливают и помещают в обсерватор.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что изоляция для нарушителей длится 14 дней с даты пересечения границы.

Выписка из обсерватора первых постояльцев планируется через неделю. Условий освобождения несколько - отсутствие клинических проявлений инфекционных заболеваний и однократный отрицательный результат теста на коронавирус в конце срока изоляции. Больничные листы выдаются по заявлению.

На каждого постояльца «Зари» составляется протокол по статье 19.4 КоАП за неповиновение законному распоряжению главы Роспотребнадзора. Штраф составляет до 1000 рублей, решения принимают мировые судьи. Два человека из «Зари» стали фигурантами уголовных дел об угрозе массового заражения населения.

Переоборудованный в обсерватор пансионат «Заря» может вместить до 500 человек.

В России к 30 марта зарегистрированы 2337 подтвержденных случаев коронавируса. 17 человек умерли.

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Комментарии (7)

Mozg
Надо прямо из аэропорта туда везти. Зачем потом ловить?
Прилетел- сразу в автобус, уголовное дело и на 2 недели в Зарю!
Аллекс77
Полное враньё. Роспотреб с какой-то дури решил считать 14 дней не с момента пересечения а с момента как попал в заключение. Ни какой медицинской помощи больным не оказывается. Был случай гепертонического кризиса у одного задержанного и врачи отказались пропускать к нему скорую помощь. Отношение просто свинское
efela
Что за дурацкая показуха? За чей счет банкет? Почему нельзя сразу делать тесты, а не в конце срока?
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