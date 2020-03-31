В Петербурге выловили и отправили в обсерватор 45 потенциальных носителей коронавируса

Количество нарушителей коронавирусного карантина в Петербурге растет ежедневно. За сутки полицейские задержали более десяти человек и отправили их в обсерватор «Заря».



О новых нарушителях «Фонтанке» сообщили в управлении Роспотребнадзора Петербурга. К вечеру 31 марта уже 45 человек принудительно изолированы как потенциальные носители коронавируса.

Целевая аудитория «Зари» - это петербуржцы, вернувшиеся из-за границы. По постановлению главного санврача города, они должны 14 дней пробыть в самоизоляции. Если их не находят дома во время рейдов, то отлавливают и помещают в обсерватор.